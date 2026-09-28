Irak benzinde rotayı değiştirdi: İlk 57 tanker Suriye üzerinden geçti

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Irak, haftalardır yaşanan benzin sıkıntısını hafifletmek için tedarik rotasını değiştirdi. Dünya piyasalarından alınan benzin Suriye’nin Akdeniz kıyısındaki Banyas terminaline getirildikten sonra tankerlerle kara yolundan Irak’a taşınmaya başladı.

İlk 57 tanker yola çıktı

Suriye Petrol Şirketi, Irak için getirilen benzinin Banyas petrol terminali üzerinden taşınmasına başlandığını açıkladı.

Üç aylık ve yenilenebilir anlaşma kapsamında ilk etapta 57 tanker yola çıktı. Sevkiyatın Suriye-Irak sınırındaki El Tanf güzergâhı üzerinden gerçekleştirildiği bildirildi.

Suriye tarafı günlük taşıma kapasitesini kademeli olarak yaklaşık 200 tankere çıkarmayı planlıyor.

Yeni sistemde benzin Suriye üretimi değil. Yakıt uluslararası piyasalardan temin edilerek deniz yoluyla Banyas’a getiriliyor ve buradan Irak’a kara yoluyla ulaştırılıyor.

Yakıtın uluslararası piyasalardan satın alınmasını Katar merkezli UCC üstlenirken, Suriye tarafı depolama ve kara taşımacılığı hizmeti karşılığında transit geliri elde ediyor.

Bu yapı, Suriye’yi Irak’ın yakıt tedarik zincirinde yalnızca bir geçiş ülkesi olmaktan çıkararak Akdeniz’e açılan yeni bir enerji kapısı konumuna getiriyor.

Hürmüz’deki sorun Irak’ı alternatif rotaya itti

Irak’ın yeni benzin güzergâhının arkasında Hürmüz Boğazı çevresindeki taşımacılık sorunları bulunuyor.

Irak petrol ihracatının önemli bölümünü Basra Körfezi üzerinden gerçekleştirirken, bölgedeki askeri gerilim ve deniz trafiğindeki aksaklıklar hem taşıma maliyetlerini artırdı hem de yakıt ithalatında alternatif güzergâh arayışını hızlandırdı.

Irak son aylarda bunun ters yönünü zaten kullanıyordu. Ülkede üretilen ağır yakıt ve petrol ürünleri tankerlerle Suriye üzerinden Banyas’a taşınarak Akdeniz’e ulaştırılıyordu.

Yeni benzin sevkiyatıyla birlikte hat artık iki yönlü enerji koridoru haline gelmeye başladı.

Bir tarafta Irak’tan Suriye üzerinden Akdeniz’e petrol ürünleri taşınırken, diğer tarafta dünya piyasalarından Banyas’a getirilen benzin aynı güzergâh üzerinden Irak iç pazarına ulaştırılıyor.

Irak’ın bu rotayı yalnız geçici bir çözüm olarak görmediğine ilişkin işaretler de artıyor. Bağdat ve Şam daha önce Kerkük ile Banyas arasında yıllardır kullanılmayan petrol boru hattının yeniden devreye alınması için anlaşmaya varmıştı.

Türkiye’nin güneyinde yeni enerji hattı oluşuyor

Yeni güzergâh Türkiye açısından da yakından izlenmesi gereken bir gelişme.

Irak’ın Hürmüz’e bağımlılığını azaltmak için aynı anda Suriye, Türkiye ve Ürdün üzerinden alternatif çıkış yolları üzerinde çalışması, bölgedeki enerji ve lojistik dengelerin yeniden şekillenmesine yol açıyor.

Türkiye tarafında Kerkük-Ceyhan hattının kapasitesinin artırılması ve Irak petrolünün daha büyük bölümünün Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına taşınması gündemde bulunuyor.

Suriye tarafında ise Banyas yalnız Irak petrolünün Akdeniz’e çıkış noktası değil, artık Irak’a ithal akaryakıtın giriş kapısı olarak da kullanılmaya başladı.

Bu durum iki güzergâh arasında doğrudan bir rekabet oluştuğu anlamına gelmiyor. Taşınan ürünler, altyapılar ve ticari modeller farklı. Ancak Irak’ın tek bir çıkış noktasına bağımlılığı azaltma stratejisi, Türkiye’nin güney sınırlarında giderek daha yoğun bir enerji ve transit ağı ortaya çıkarıyor.

İlk 57 tankerle başlayan sevkiyatın günlük yaklaşık 200 tankere ulaşması halinde Banyas-Irak hattı, geçici bir kriz çözümünden daha kalıcı bir bölgesel yakıt koridoruna dönüşebilir.