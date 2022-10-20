Irak için üretim yapacak yeni bir OSB kurulması gündemde

Mehmet Nabi BATUK / MERSİN

TISİAD’ın 10’uncu kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirilecek zirvede; Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmini artıracak yeni stratejiler ve projeler ele alınacak, sadece Irak’a yönelik sanayi üretimi gerçekleştirecek yeni bir OSB kurulması masada yer alacak. TISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik, düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden sonra en çok ihracat yaptığı IKYB ve Irak’ta ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına yapılan her türlü işbirliğini ve çalışmayı değerlendirdiklerini söyledi.

Mersin’in stratejik konumuyla Türkiye’nin Orta Doğu’ya açılan kapısı olduğunu vurgulayan Mehmet Salih Çelik, “Mersin Irak ve IKYB’ye açılan önemli bir ticaret kavşağıdır. 20-22 Ekim tarihleri arasında Mersin’de düzenleyeceğimiz iş zirvesinde hem Irak temsilcilerimiz hem de Irak’ın her bölgesinden iş insanları kentimizde olacak. Bölgesel sorunları ve yeni iş imkânlarını tartışacağımız zirvede yatırım ve ticaret adına yeni yollar ve işbirlikleri sağlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

Zirvede Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmini artıracak yeni bir OSB projesinin de yer alacağını kaydeden Mehmet Salih Çelik, “Önemsediğimiz en önemli proje Irak ve IKYB’ye doğrudan sanayi üretimi yapacak yeni bir organize sanayi bölgesinin kurulmasıdır. Iraklı ve IKYB’li iş insanları ile buraya yatırımcı olarak çekmek adına önemli mesafeler kaydettik. Zirvedeki en önemli gündem maddelerimizden birisi bu OSB projesi olacak. Zirve kapsamında yatırımcıları Mersin’e çekeceğiz. Mersin’de kurmayı hedefl ediğimiz OSB içinde proje ve fizibilite hazırlıklarımız devam ediyor” diye konuştu. Irak’ın her bölgesinde etkinlik göstermeye ve ilişki geliştirmeye özen gösterdiklerini kaydeden TISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik, şunları söyledi: “İki ülke arasındaki kültürel ve tarihsel bağların geçmişte kalmaması adına önemli adımlar atıyoruz. Bu amaç doğrultusunda derneğimizin öngörüsüne ve misyonuna uygun bir şekilde Irak’ın kuzeyinde ve güneyinde temsilcilikler atadık. Erbil, Süleymaniye, Necef, Bağdat, Duhok, Basra başta olmak üzere Irak’ın seçkin iş insanlarından temsilcililerimiz bugün üyelerimizle irtibatta ve her türlü desteği sunuyor.”