Irak ticaretinde hedef: 30 milyar dolar

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Irak Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Muthana Ramazan El­van, Baran'ı ziyaret etti. Baran, ziyaretteki konuşmasında, Irak ile Türkiye'nin tarihsel, kültürel ve coğrafi bağlarına işaret ede­rek, ülkeler arasındaki ilişkile­rin dostluk temelinde geliştiğini vurguladı.

Dış ticaret hacmi 15 milyar dolar

Irak'ın siyasi birliğinin ve top­rak bütünlüğünün korunması, huzur ve istikrarının bölgesel istikrar ve kalkınma açısından önemine değinen Baran, iki ülke arasındaki dış ticaretin, 13 mil­yar doları Türkiye'nin ihracatı olmak üzere, 15 milyar dolar ol­duğunu bildirdi. Bu rakamın iki ülke arasındaki yakınlığı yansıt­madığını kaydeden Baran, şu de­ğerlendirmede bulundu: "Ülke­lerimiz arasındaki ticaret hacmi için hükümetlerimiz 30 milyar dolarlık hedef ortaya koydu. Dış ticaret hacmimizi bu hedefe yükseltmek için her türlü çalış­mayı yapmaya hazırız. Ankara olarak savunma, medikal sana­yi, mobilya ve tekstil üretiminde öncü bir şehir, önemli bir sağlık turizmi merkeziyiz. İki komşu ülke olarak karşılıklı yatırımla­rımızı artırabilir ve ticari ilişki­lerimizi geliştirebiliriz."

Kalkınma Yolu Projesi'ne de değinerek, projenin sadece ulaş­tırma hattı değil, bölge ülkeleri arasında ekonomik entegrasyo­nu güçlendirecek altyapı vizyo­nu olduğunu belirten Baran, iki ülke arasında, enerji başta ol­mak üzere her alanda işbirliği­nin geliştirilmesi açısından da projeyi kıymetli bulduklarını kaydetti.

Elvan da Türkiye ile ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek istediklerine dikkati çekerek, ATO üyelerini Irak'ta ticaret, ta­rım, ilaç ve tekstil sektörlerinde yatırıma davet etti.