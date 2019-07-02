Irak, Türk makarnasına da kapıyı kapattı
Türkiye, Irak’ın başka ülkelerden ithal ettiği 944 kalem üründen bu ülkeye ihraç etmek için ticari engellerin kaldırılmasına yönelik temaslarını sürdürken, Irak Yönetimi yumurtadan sonra Türkiye’den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi.
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