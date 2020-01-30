“Irak’a ihracatta yeni rekorlar bekliyoruz”

30 Ocak 2020

Yeşim ARDIÇ



20 milyar dolar ticaret hacmi hedeflenirken 2016 ve 2017 yıllarında 9 milyar dolar seviyesinin de altına gerileyen Türkiye-Irak ekonomik ilişkilerinde, 2019 son çeyreğinde başlayan ve ocak ayında devam eden hareketlenme, 2020 yılı için umut verdi. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ve 27 bankanın desteği ile hayata geçirilen “İşimi Yönetebiliyorum Projesi’nin beşinci eğitimi için Mardin’de gerçekleştirildi. DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Şırnak İşadamları Derneği Başkanı Nihat Bilişik, “Üretimimizi ve ihracatımızı artırmak için biz işadamlarına düşen görevler de var. Bölge sanayicisi finansal disiplini sağlamak için gereken bilgilerin yanı sıra hızla gelişen ve dijitalleşen ticaret dünyasına adapte olmayı sağlayacak yöntemleri bilmeli” dedi.

Bilişik, Habur’daki araç trafiğinin ortalama 3 bine çıktığına dikkat çekerek, “Irak bizim pazarımız. Türk ürünlerine ilgi var. İran’dan gelen ürünleri istemiyor halk. Siyasi diyalog başlar başlamaz, hareketlenmeyi hissettik. Siyasi diyalog devam ederse ihracatta yeni rekorlar kırabiliriz” dedi.

Bilişik, “2013 yılında, Türkiye’nin Irak’a olan ihracatı 12 milyar dolara ulaşmış, ticaret hacmi ise 13 milyar doları aşmıştı. 2014 yılında 10.9 milyar dolara, 2015 yılında 8.56 milyar dolara düşen ihracat 2016 ve 2017 yılında 7.6 milyar dolara kadar geriledi. 2018 ve 2019 yıllarında 8.5 milyar dolar seviyesine yükselen ihracatın, 2020 yılında 10 milyar dolarlık psikolojik sınırı aşması bekleniyor” diye konuştu.

Eğitim programı 2 gün sürdü

İki gün süren toplantının açılış konuşmaları Mardin Valisi Mustafa Yaman, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, DİCLESİFED Başkanı Kemal Bilim, Mardin TSO Başkanı Mehmet Ali Tutaşı ve MARSİAD Başkanı Abdülnasır Duyan tarafından yapıldı. KOBİ’leri odağına alan ve Adana, Antalya, Hatay ve Balıkesir’de gerçekleştirilen İşimi Yönetebiliyorum Projesi Mardin toplantısında özel konuşmacı olarak Hedefler için İş Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Platform’un faaliyetleri hakkında katılımcılara seslendi. “İşimi Yönetebiliyorum Projesi”nin 2 günlük eğitim programı, Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi’nin deneyimli eğitmenleri tarafından hazırlandı.