Irak’ta sorun çıktı, Yemen pazarı yükselişe geçiyor

23 Aralık 2019

OSMAN KILIÇ

Türkiye un sanayisinin yaklaşık 530 firma ile 163 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren bir sektör olduğunu vurgulayan TUSAF (Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Irak’a geçen yılın ilk 10 ayında 1.3 milyon ton (450 bin dolar) un ihraç edilirken bu miktarın 2019 yılının aynı döneminde yüzde 20 oranında düştüğünü dile getirdi. Ulusoy, “Irak pazarında yaşadığımız kaybın büyük bölümünü Yemen pazarında telafi ettiğimizi belirtebilirim. 2018 yılında Yemen’e 187 bin ton un ihraç edilirken, 2019’da yalnızca ilk 8 ayda bu miktarı neredeyse ikiye katlamış bulunuyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca Irak pazarında da toparlanma yaşandığını söyleyen Ulusoy, “Irak’ta 2020 yılında geçtiğimiz yıllardan daha yüksek bir ihracat rakamına ulaşacağımızı düşünüyoruz” dedi.

"Atıl kapasite sorunumuz devam ediyor”

Sektörlerinde atıl kapasite sorununun devam ettiğini dile getiren Ulusoy, “Türkiye un sektörünün şu anki en bariz sorunu malumunuz üretim kapasitemizin fazlalığıdır. Sektörümüz mevcutta yüzde 50’lik oranla çalışmaktadır. Yani ürettiğimiz unun aslında iki katını daha üretebilecek imkana sahip kurulu kapasitemiz bulunmaktadır” dedi. Birkaç yıl öncesine kadar bu oranın yüzde 40-45 seviyelerinde olduğunu ama son yıllarda sektörde yaşanan konsolidasyon ile beraber kapasite fazlalarının azalma gösterdiğini söyleyen Ulusoy, “Bu sürecin devam etmesiyle önümüzdeki 5-10 yıllık dilimde kapasite kullanım oranının yüzde 60’lara kadar yükselmesini öngörüyoruz” diye konuştu.

“Lisanslı depolama sanayicimize fayda sağlayacaktır”

Lisanslı depoculuğun önemine değinen Ulusoy, “Çiftçilerimizin depolama ve finansman sorunlarına destek sağlayacak lisanslı depoculuk sistemi, ürünün sağlıklı, güvenilir ve kalitesine göre sınıflandırılmış bir şekilde depolanması yönünden de sanayicinin işini oldukça kolaylaştıracaktır” diye konuştu.

Lisanslı depoculuk sisteminin kaliteli üretimi teşvik ettiğini bildiren Ulusoy, “Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin, kuru kayısı, kuru incir ve zeytinyağı gibi ürünlerin muhafaza edileceği, bakanlığımızca onaylı ve uygun koşullarda depolama ve saklama hizmeti sunacak lisanslı depoların sayılarının belirli plan çerçevesinde artması hem çiftçimize hem de ülke ekonomimize ciddi kazanımlar sağlayacaktır” dedi.

“Un sektörü ihracatını her sene yüzde 25 artırıyor”

Sektör olarak ihracatı her sene ortalama yüzde 25 oranında artırdıklarını bildiren Ulusoy, “Türkiye, son 6 yıldır dünya un ihracat şampiyonu konumunu muhafaza etmektedir. 2002 yılında 253 bin ton olan un ihracatımız, 16 yılda 14 kat artarak 3.5 milyon tona yükseldi. Aynı dönemde Türkiye’nin toplam ihracatı 40 milyar dolardan, 150 milyar dolara yükselerek 4 kat artarken, un ihracatı ise 47 milyon dolardan, 1 milyar 80 milyon dolara çıkarak 22 kat arttı. Yani Türkiye ihracat artış hızından 5 kat daha hızlı bir artış gösterdi” dedi.