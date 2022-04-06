Irak’tan gıda ürünlerine 3 ay süreyle ithalat izni

Irak hükümeti, tarım ürünlerinin yeniden ithal edileceğini duyurmasının ardından tüm gıda ürünlerinde de ithalata 3 ay süreyle izin verileceğini bildirdi.

Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği Sözcüsü Haydar Mecid, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Ticaret Bakanlığının, 3 milyon tonu aşmamak kaydıyla buğday mahsulü ithal etmesine, gıda, inşaat ve ilaç malzemelerinin gümrük vergilerini düşürmesine izin verildi." dedi. Mecid, gıda ürünlerinin ithalatıyla alakalı yürürlükteki kararların 3 ay süreyle iptal edildiğini açıkladı.

Yaklaşık bir hafta önce sebze fiyatlarında yaşanan artış Iraklıların tepkisine neden olmuş, hükümete "krizi kontrol altına almak için duruma müdahale etmesi" çağrıları yapılmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Irak, yerel ürünlerin bolluğu nedeniyle sebze mahsullerinin ithalatını yasaklamıştı.

Irak hükümeti, dün yaptığı açıklama ile tarım ürünlerinin yeniden ithal edileceğini duyurmuştu.