İran borsası ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak
ABD/İsrail-İran savaşı 8. gününde... Savaşın ikinci gününden itibaren Tahran Borsa'sı kapatılmıştı. Ekonomi Bakanı Ali Medenizade bugün yaptığı yeni açıklama ile ikinci bir emre kadar borsanın kapalı tutulacağını duyurdu.
İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade, borsanın kapalı kalmaya devam edeceğini söyledi.
Medenizade, gerekçe olarak halkın borsadaki yatırımlarının korunmasının hedeflendiğini belirtti.
Kaynak: HABER MERKEZİ