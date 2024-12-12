İran camına ek vergi geldi, Çin alüminyumuna yolda!
Ticaret Bakanlığı, iki farklı ülkeden ithalata karşı koruma önlemi adımı attı. Bakanlık, İran'dan getirilen düz camda ton başına 36 dolarlık ek vergi getirdi. Önlem 200 gün süreyle geçerli olacak. Bir diğer önlem ise Çin'den ithal edilen alüminyuma karşı oldu. Bakanlık dampinge karşı 'gözden geçirme' soruşturması açtı.
İran menşeli düz cam ithalatına ilişkin önlem bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre İran menşeli düz cam ithalatına yönelik bugünden itibaren 200 gün süreyle ton başına 36 dolarlık ek mali yükümlülük devrede olacak.
Ticaret Bakanlığı bu ithalata ilişkin soruşturma sonucunda önleme gerek görmezse karar uygulamadan kaldırılacak.
Gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar da ilgililere iade edilecek.
Çin alüminyumuna da soruşturma
Ticaret Bakanlığı'nin Çin'den ithal edilen bazı alüminyum ürünlerine karşı kararı da yine bugün Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi.
Kararda bazı şirketlerin başvurusunun ardından Çin menşeli 'kalınlığı 0,2 milimetreyi geçmeyen, haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tutulmamış alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler' ile gümrük tarife pozisyonunda aynı fasıldaki "diğerleri" başlığındaki ürünlere yönelik inceleme sonuçlandı.
İnceleme sonucu dampinge karşı gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.