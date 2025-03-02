İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan halktan özür diledi: Bu ekonomik savaşı kazanacağız

İran'da Meclis, Ekonomi Bakanı Himmeti hakkında açılan azil soruşturmasını görüşmek için Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın başkanlığında toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da katıldı.

Ekonomik sorunlar nedeniyle halktan özür diledi

Meclis’in açık oturumunda kritik gensoru önergesini ele alan milletvekillerinden söz konusu önergeyi destekleyenler ile karşı çıkan taraflar konuşmalar yaptı. Daha sonra kürsüye çıkarak konuşma yapan Pezeşkiyan, ekonomik sorunlardan dolayı halktan özür diledi.

İran'a karşı ekonomik savaş yürütülüyor

İran'a karşı "tam kapsamlı bir ekonomik savaş" yürütüldüğünü söyleyen Pezeşkiyan, "Bugünkü savaş, Irak savaşı döneminden daha kötü. Eğer bunun bir savaş olduğunu kabul ediyorsanız, biz de savaş tavrını benimsemek zorundayız. Savaş halinde birbirimizi suçlamak sorunumuzu çözmez” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "azami baskı" politikası ve petrol yaptırımlarına işaret eden Pezeşkiyan, Himmeti'nin 6 ay önce göreve geldiğini ve bu kadar kısa sürede bu sorunları çözmesinin mümkün olmayacağını savundu.

Ülkedeki enerji sıkıntılarına da değinen Pezeşkiyan, bunun için de halktan özür diledi.

'ABD ile müzakere etmeyeceğiz'

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ile müzakereye karşı açıklamalarına işaret eden Pezeşkiyan, "ABD ile konuşmanın daha iyi olacağına inanıyordum. Devrim Lideri'nin (Hamaney) talimatları doğrultusunda ABD ile müzakere etmeyeceğiz. ABD ile müzakere edilmemesi konusunda rehberin konumuna kendimizi adapte etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Bunun ardından Ekonomi Bakanı Himmeti de kendini savunmak için kürsüye çıktı.

'Bu ekonomik savaşı kazanacağız'

Pezeşkiyan'ın "ekonomik savaş" söylemini tekrar eden Himmeti, "düşmanı mutlu edecek bilgiler vermek istemediğini ifade ederek, "Ülkenin çıkarlarını tehlikeye atacak bilgi vermeyeceğim. Deneyimlerime dayanarak söylüyorum ki bu ekonomik savaşı kazanacağız" diye konuştu.

Himmeti, önceki hükümet dönemine göre enflasyonu yüzde 10 düşürmeyi başardıklarını, şu anda yıllık enflasyonun yüzde 32 olduğunu ve bu konuda büyük çaba harcadıklarını ifade etti. Ülkede son haftalarda döviz kurlarındaki dramatik artışlara da değinen Himmeti, “Dolar kurundaki mevcut durum gerçekçi değil ve kesinlikle bu düşecektir” dedi.

Himmeti, ülke lideri Hamaney’in politikaları doğrultusunda hareket ettiğini savunarak, “Ben bu devletin bir askeriyim ve Rehber’in memnuniyetini öncelikli olarak görüyorum ve bu 40 yıl boyunca bir kez olsun onun görüşüne aykırı bir harekette bulunmadım” ifadelerini kullandı.

Oturum sonunda yapılacak oylama neticesinde Ekonomi Bakanı Himmeti'nin göreve devam edip edemeyeceği belli olacak.