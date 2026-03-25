İran gerilimi yumuşadı, petrol düştü

İran ile ilgili çatışmanın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler, küresel piyasalarda petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,1 gerileyerek 99,12 dolara indi. Aynı dönemde Asya borsalarında yukarı yönlü bir seyir izlenirken, bölge endeksi yüzde 1,6 artış kaydetti. Piyasalarda, gerilimin azalmasının enflasyon üzerindeki baskıyı hafifleteceği ve merkez bankalarının sıkı para politikalarına olan ihtiyacını azaltabileceği beklentisi öne çıktı.

Dolar geriledi, tahvillere talep arttı

Döviz piyasasında Bloomberg dolar endeksi yüzde 0,1 düşüş gösterirken, Avustralya ve Yeni Zelanda tahvilleri ile ABD Hazine tahvillerinde yükseliş görüldü.

ABD’den ateşkes planı: 15 maddelik taslak

ABD borsalarına ilişkin vadeli işlemlerde de iyimserlik hâkim oldu. S&P 500 vadeli kontratları, diplomatik temaslara yönelik haberlerin etkisiyle yüzde 0,5 değer kazandı. Konuya yakın kaynaklar, ABD'nin İran ile süren çatışmayı sonlandırmaya katkı sağlamak amacıyla 15 maddelik bir taslak plan hazırladığını belirtti. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun daha önce Washington yönetiminin bir aylık ateşkes üzerinde durduğunu aktardığı ifade edildi.

Gözler Hürmüz Boğazı’nda

Öte yandan, küresel petrol sevkiyatı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yakından izleniyor. Bölgedeki geçişlerin aksaması, piyasalarda arz endişelerini gündeme getirmişti.

CIBC Private Wealth Group'ta kıdemli enerji tüccarı olan Rebecca Babin, "Bu manşetlere dayalı piyasada ham petrol hâlâ en önemli unsur olmaya devam ediyor" dedi.

Babin, 30 günlük olası bir ateşkese ilişkin haberlerin en kötü senaryolara yönelik fiyatlamayı yumuşattığını ve talep daralmasına dair kaygıları azalttığını belirtti. Bu gelişmelerin, piyasadaki risk priminin bir miktar gerilemesine yol açtığı ifade ediliyor.