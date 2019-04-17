İran ile ticarette INSTEX modeli

17 Nisan 2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün İranlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ticarette Avrupa ülkelerinin İran ile ticaret için kurdukları INSTEX gibi mekanizmaların nasıl kurulabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile yaptığı ortak basın toplantısında ABD'nin İran yaptırımları hakkındaki bir soruya, "İran ile 30 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Bunun için var olan mekanizmaların yanında, kardeşim Cevad Zarif'in de söylediği gibi INSTEX gibi yeni mekanizmaları nasıl kurabiliriz bunları değerlendirdik" dedi.

Fransa, Almanya ve İngiltere; ABD yaptırımlarına rağmen İran ile dolar dışı para birimlerinde ticaret yürütebilmek için INSTEX adı verilen bir mekanizma oluşturdu. INSTEX en başta İran'ın sattığı petrol ve doğalgaz ile eş değerde Avrupa'da üretilen malı satın almasını sağlayacak bir mekanizma olarak tasarlandı, ancak daha sonra kapsamı daraltıldı.

İran son olarak Mart ayında mekanizmanın birkaç hafta içinde devreye alınacağını tahmin ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Reuters