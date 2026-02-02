İran iyimserliği petrolü vurdu: Fiyatlarda yüzde 6’yı aşan düşüş

Petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde düşüşe geçti.Trump'ın İran açıklamaları, Washington ile Tahran arasındaki gerilimde yumuşama olabileceği beklentisini güçlendirirken, olası arz şokuna yönelik endişeleri de azalttı.

Son dönemde ABD'nin İran'a yönelik olası askeri müdahalesi ve bölgeye artan sevkiyatlar, petrol fiyatlarını altı ayın zirvesine taşırken iki tarafın da görüşmelerin sürdüğü mesajını vermesinin ardından piyasalarda tansiyon düştü.

LSEG verilerine göre yüzde 6,4’e varan düşüşle 66,15 dolara kadar gerileyen Brent petrol, gün içinde yüzde 4,41 kayıpla işlem gördü. ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) vadeli işlemleri ise yüzde 4,75 düşüşle varil başına 62,11 dolar seviyesinde işlem gördü.

Analistler, fiyatlardaki düşüşün Washington-Tahran hattında diyalogun güçlenmesi ile geldiğini belirtse de İran'ın saldırıya uğraması halinde 'bölgesel savaş' tehdidinde bulunduğunu hatırlatıyor.

Fiyatların 70-80 dolar bandına çıkması Trump için riskli

Analistler ABD yönetiminin petrol fiyatlarındaki yükselişe duyarlı olduğunu belirterek, fiyatların 70-80 dolar bandına çıkmasının ara seçimler öncesinde Trump için siyasi risk yaratabileceğini, bu nedenle yükselişin sınırlı kalabileceğini ifade ediyor.

Uzmanlara göre diplomatik temasların hız kazandığı bu dönemde, piyasaya ek arz da sessiz şekilde giriyor. Venezuela ham petrolü, yeni üretimden ziyade açık deniz ve karasal stoklardan sağlanarak, küresel arzın talebi aşmasına rağmen piyasadaki varil miktarını artırıyor.

Analistler, OPEC+'ın üretimi kontrollü biçimde yönetmeye devam etmesine karşın, Venezuela kaynaklı bu akışların petrol fiyatlarını baskılamaya yardımcı olduğunu ifade etti. OPEC+, pazar günü aldığı kararla üç aylık arz dondurma politikasını uzatarak Mart ayı üretim seviyelerini koruma kararı aldı.