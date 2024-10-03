İran petrolü piyasadan çekilirse ne olacak? Uzman isim 'felaket senaryoları'na yanıt verdi

Eski İngiliz diplomat ve siyaset danışmanı Alastair Newton, CNBC-e’de Berfu Güven’in sorularını yanıtladı. Newton, petrol fiyatlarının arz kesintilerine ve jeopolitik risklere karşı verdiği tepkilere değinerek, İran’ın tüm petrol arzı kesilse bile Brent petrol fiyatlarının 100 dolara ulaşmayacağını ifade etti.

"Brent petrol fiyatının 60-70 dolar arasında kalmasını bekliyorum" diyen Newton, küresel petrol piyasasında arz kadar talep tarafının da önemli olduğunu vurguladı.

Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! İsrail, İran'ın petrol tesislerini hedef alabilir mi?

Orta Doğu’daki siyasi gerilimlere de değinen Newton, İran ve İsrail arasındaki çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimalini ele aldı. "Bu çatışma her zaman bölgesel bir savaştı" ifadelerini kullanan Newton, İsrail'in İran’ın petrol tesislerini hedef almasının olası olmadığını söyledi.

Newton ayrıca, küresel petrol piyasalarının bu tür risklere karşı artık daha duyarlı olduğunu, ancak Çin’in ekonomik yavaşlamasının ve arz-talep dinamiklerinin petrol fiyatları üzerinde daha etkili olduğunu belirtti.

Gerilimler Türkiye'ye "ekonomik yük" getirebilir

Türkiye’nin enerji ithalatçısı bir ülke olarak bölgesel gelişmelerden etkileneceğini belirten Newton, jeopolitik risklerin ekonomik yük getirebileceğine dikkat çekti. "Türkiye, Rusya-Ukrayna ve Ortadoğu'daki gelişmelerden doğrudan etkilenebilir" diyen Newton, Türkiye’nin bu çatışmalara dahil olma ihtimalinin düşük olduğunu da sözlerine ekledi.

Brent petrol tahmini

Newton, petrol piyasalarındaki hareketlilikle ilgili uzun vadeli bir tahmin de yaparak, "2024 sonuna kadar Brent petrolün 70 dolar civarında olacağını düşünüyorum" dedi.