İran savaşı diyet kola krizini patlattı: Raflar boş kaldı

Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilim yalnızca enerji piyasalarını değil, içecek sektörünü de doğrudan etkilemeye başladı. Küresel alüminyum arzında yaşanan daralma, Hindistan’da diyet kola stoklarını etkiledi.

Diyet kolanın Hindistan’da neredeyse tamamen alüminyum kutularda satılması, ürünü diğer gazlı içeceklere göre daha kırılgan hale getirdi. PET ve cam şişe alternatifleri bulunan diğer içecekler arz şokunu daha sınırlı hissederken, diyet kola raflardan hızla kayboldu.

Büyük şehirlerde stoklar tükendi

Mumbai, Delhi, Bengaluru ve Pune gibi büyük şehirlerde market raflarının boş kaldığı, online sipariş platformlarında ise ürünün düzensiz şekilde temin edilebildiği bildirildi. Perakendeciler, gelen ürünlerin anında tükendiğini belirtiyor.

Krizin merkezinde ise küresel ticaretin kilit noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı yer alıyor. İran’ın fiili blokajı nedeniyle alüminyum sevkiyatları ciddi şekilde aksadı. Körfez bölgesi, dünya alüminyum üretiminin yaklaşık yüzde 9’unu karşılıyor.

Fiyatlar 4 yılın zirvesinde

İran’ın bölgedeki üretim tesislerine yönelik saldırılarının ardından alüminyum fiyatları hızla yükseldi. Londra Metal Borsası’nda fiyatlar ton başına 3.672 dolara çıkarak son dört yılın zirvesini gördü.

Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki büyük alüminyum tesislerinde hasar oluştuğu ve bazı üretim hatlarının kapatıldığı açıklandı. Bu durum küresel arzı daha da daralttı.