İran savaşı market raflarını değiştiriyor! Ünlü cips markası siyah beyaz ambalaja geçiyor

Calbee, İran merkezli jeopolitik gerilimin tedarik zincirinde yarattığı baskı nedeniyle dikkat çeken bir karar aldı. Şirket, özellikle patates cipsi gibi yüksek satış hacmine sahip ürünlerinde renkli ambalaj kullanımını azaltarak siyah beyaz tasarıma geçeceğini duyurdu. Kararın 25 Mayıs’tan itibaren sevk edilecek 14 ürünü kapsayacağı belirtildi.

Petrol krizi mürekkep sektörünü vurdu

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından yükselen petrol fiyatları, petrokimya sektöründe yeni sorunları beraberinde getirdi. Ambalaj baskısında kullanılan mürekkebin hammaddeleri arasında yer alan çözücü ve reçinelerin üretiminde kullanılan nafta maddesinde yaşanan sıkıntı, üreticileri alternatif çözümler aramaya yöneltti.

Calbee yetkilileri, hammaddelerdeki istikrarsızlığın temel nedeninin Orta Doğu’daki gerilim olduğunu ifade etti. Sadece Calbee değil, Japonya’daki birçok gıda üreticisinin de benzer sorunlarla karşı karşıya olduğu belirtildi. Itoham Yonekyu Holdings Başkanı Hiroyuki Urata, gelecekte renkli ambalajların sürdürülebilirliğinin zorlaşabileceğini söyledi.

Gıda sektöründe tasarruf dönemi başladı

Sektörde yalnızca atıştırmalık üreticileri değil, içecek firmaları da baskı maliyetlerini düşürmeye çalışıyor. Japonya’daki orta ölçekli bir içecek üreticisinin, büyük markalar için ürettiği 15 probiyotik içeceğin ambalajındaki bazı baskıları kaldırma kararı aldığı aktarıldı.

Küresel kriz raflara yansıyor

Uzmanlara göre enerji fiyatlarındaki yükseliş ve ham madde sıkıntısı yalnızca üretim maliyetlerini değil, tüketicilerin marketlerde gördüğü ürün tasarımlarını da değiştiriyor. Ambalaj sektöründe başlayan sadeleşme eğiliminin önümüzdeki dönemde daha fazla markaya yayılabileceği değerlendiriliyor.

Şirketler yeni çözüm arayışında

Üreticiler, maliyet baskısını azaltmak için daha az renk kullanılan ambalajlara yönelirken, bazı firmalar ise baskı detaylarını tamamen kaldırmayı planlıyor. Analistler, küresel jeopolitik gerilimlerin uzun sürmesi halinde gıda ve perakende sektöründe yeni maliyet krizlerinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.