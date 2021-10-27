İran’a yatırımda Türkiye ilk 5’te

Kerim ÜLKER

İran Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanlığı, resmi internet sitesinde yılın 6 aylın dönemine ilişkin yatırım projelerini açıkladı. İran Takvimi’ne göre 21 Mart ile 22 Eylül tarihlerini kapsayan 6 aylık dönemde 2.6 milyar dolarlık yatırım projesi için onay verildi. Bunun 113 tanesini kapsayan 2.2 milyar proje yabancı yatırımcılar tarafından karşılanacak. Yatırımların yüzde 94.5’ini sanayi alanında olurken, kalan kısmını madencilik ve ticaret paylaşacak.

Yapılan onaylarda kimyasal maddeler, ana metaller, radyo, televizyon ve iletişim ekipmanları ve tütünle ilgili ürünler öne çıkarken, en ilginç ayrıntı ise yatırımı yapacak şirketlerin ülkeleri. Bakanlıktan yapılan açıklamada yatırımın önemli kısmını ise 5 ülke gerçekleştirecek. Bu ülkeler arasında Türkiye, Çin, BAE ve Almanya ilk sıraları paylaşırken, projeler Huzistan, Sistan-Baluchestan, Kerman, Zanjan, Markazi ve Doğu Azerbaycan bölge ve şehirlerine yapılacak.