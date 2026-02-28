İran'a yönelik saldırılar altın fiyatlarını ateşledi: Kapalıçarşı’da kritik eşik aşıldı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılarda başkent Tahran başta olmak üzere İsfahan, Kum ve Kerec gibi kritik şehirler hedef alındı. İran ise saldırılara karşılık İsrail’e onlarca balistik füze fırlattı. Bölgede tansiyon hızla yükselirken, İsrail’de sirenler çaldı, olağanüstü hal ilan edildi.

Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte güvenli liman artışa geçti. Altın fiyatlarında sert yükseliş yaşandı.

Gram altın 8 bin TL'yi aştı

Kapalıçarşı’da gram altın saat 14.16 itibarıyla 8 bin TL eşiğini aşarak 8 bin 17 TL satış fiyatına ulaştı. Gün içinde en düşük 7 bin 567 TL’yi gören gram altın, kapanışa göre 440 TL'lik artışla yüzde 5,82 prim yaptı.

Çeyrek altın 13 bin 89 TL’ye, yarım altın 26 bin 162 TL’ye yükselirken; tam altın 52 bin 77 TL’den işlem gördü. Gremse altın ise 130 bin 93 TL seviyesine çıkarak dikkat çekti. Tüm kalemlerde artış oranı yüzde 5’in üzerine çıktı.

Gümüşte son durum

Kapalıçarşı'da gümüş fiyatları da yukarı yönlü ivme yakaladı. Gümüşün gramı 151 TL'ye ulaştı.