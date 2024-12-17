İran'da dolar kuru 77 bin tümeni aşarak rekor kırdı
İran'ın geçtiğimiz ay İsrail'i vurması ABD yaptırımları ile büyüyen ekonomideki çatlağı derinleştirirdi. Dünyanın konuştuğu saldırı sonrası para birimi ve hisse senetleri gerileyen İran'da bugün dolar kuru 77 bin tümeni aşarak tarihi zirveye ulaştI.
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Uzun zamandır ABD yaptırımları ile ekonomik olarak baskılanan İran, İsrail'e yönelik saldırı ile iyice zora girdi. Yaptırımların dozu giderek artarken yükselişi durdurulamayan dolar kuru, 77 bin tümeni aşarak tarihi rekor kırdı.
Serbest piyasada doların satışı 77 bin tümeni aşarken dolar fiyatındaki yüksek dalgalanmalar nedeniyle sarraflar para birimlerinin gerçek fiyatını bir süre panolara işlemekten kaçındı.