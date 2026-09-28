İran’da dolar rekor kırdı

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İran’da döviz piyasasında yeni bir rekor kaydedildi. ABD’nin ağır yaptırımlarıyla mücadele eden ülkede dolar kurundaki yükseliş hızlanırken ulusal para birimindeki değer kaybı da derinleşti.

Serbest döviz piyasasını takip eden “pashizi.com” adlı internet sitesinin verilerine göre doların satış kuru 240 bin tümen seviyesine yükseldi.

240 bin tümene çıktı

Doların serbest piyasada 240 bin tümen sınırına ulaşmasıyla İran para birimi dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesini gördü.

Döviz kurundaki bu hareket, ülkede yüksek enflasyon ve hızla yükselen gıda fiyatlarının yaşandığı bir dönemde gerçekleşti.

Yıllık enflasyon yüzde 61,4

Ulusal para birimindeki sert değer kaybına eşlik eden önemli göstergelerden biri de enflasyon oldu.

Resmi verilere göre İran’da yıllık enflasyon yüzde 61,4’e yükseldi. Böylece dolar kurundaki tarihi seviye, ülkede fiyat artışlarının da yüksek seyrettiği bir döneme denk geldi.

Gıda fiyatlarında yıllık artış yüzde 128,1

İran’daki ekonomik tablonun dikkat çeken bir diğer göstergesi gıda fiyatları oldu.

Resmi verilere göre ülkede gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 128,1 arttı. Doların serbest piyasada 240 bin tümene ulaşması ve tümenin tarihi dip seviyesine gerilemesi, gıda fiyatlarının bir yılda iki kattan fazla arttığı bir dönemde gerçekleşti.