İran'da enerji krizi: Devlet daireleri tatil edildi!

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde devlet daireleri enerji tasarrufu nedeniyle perşembe günü kapalı olacak.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Kirman Eyaleti Halkla İlişkiler Müdürlüğünden konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Enerji Tüketim Yönetimi Çalışma Grubu'nun kararı doğrultusunda, ülkenin enerji istikrarına katkı sağlamak amacıyla, acil yardım, sağlık, hizmet, askeri ve güvenlik merkezleri hariç, ildeki tüm devlet daireleri, kamu kurumları, bankalar, kreşler, okullar, üniversiteler ve yükseköğretim kurumları perşembe günü kapalı olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İran enerji krizi yaşıyor

Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran, son aylarda ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı yatırımları ve hızla artan enerji talebi nedeniyle ciddi enerji krizlerinden birini yaşıyor.

Enerji tasarrufu uygulamaları, ülkede son aylarda giderek daha fazla yaygınlaşmış durumda. Özellikle sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaşmasıyla birlikte kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.