İran'da süren savaş lüks eti de vurdu: Antrikot ve bonfile tüketimi yüzde 50 geriledi
Normalde kasaplarda karaborsa olan antrikot, bonfile, kontrfile, kuzu pirzola ve kafes gibi lüks etlerin tüketimi yüzde 50 azaldı. Tüketimdeki bu azalış ise arz fazlası oluşturdu. Sektör temsilcileri, savaş başladıktan sonra otel ve restoranların ürün alımının çok düştüğünü kaydediyor.
Mehmet H. GÜLEL
Kırmızı et piyasasında lüks ürün grubunda tüketim durdu. Normal dönemlerde kasaplarda karaborsa olan antrikot, bonfile, kontrfile, kuzu pirzola ve kafes gibi lüks etlerin tüketimi yüzde 50 azaldı. Savaş başladıktan sonra otel ve restoranların büyük oranda ürün çekmeyi durdurduğunu belirten sektör temsilcileri, sadece perakende satışı yapan kasaplarda da aynı durumun yaşandığını vurguluyor.
Eski İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci, şu anda genel bir durgunluğun yaşandığını belirterek, “Özellikle özel ürün (lüks) antrikot, bonfile gibi tür ürünlerde durgunluk biraz daha fazla hissediliyor. Bu yıl savaş başladıktan sonra genel olarak yüzde 30’a yakın bir iş kaybı oldu. Ama özel ürün grubunda tüketim yüzde 50’ye yakın azaldı” dedi.
Dana karkas geçtiğimiz hafta 20 lira zamlandı
Kırmızı et fiyatlarına da değinen Tüfekçi, fiyatların az da olsa gerilediğini, ancak geçen hafta dana karkasın kilogram fiyatına 20 lira zam yapıldığını aktardı. Kuzu karkas fiyatlarında da 30 lira artış yaşandığını bildiren Tüfekçi, “Şu anda kuzu karkasın kilogram fiyatları kıvırcık kuzunun 730 lira ile 740 lira civarında bulunuyor. Dana karkasın kilogramı ise 630 lira seviyesine yer alıyor” diye konuştu.
Perakende satışları durma noktasına geldi
Piyasada normalde karaborsa olan antrikot, bonfile, kontrfile, kuzu pirzola, kafes kuzu pirzola gibi ürünlerin birikmeye başladığını ve ellerinde kaldığını ifade eden kasap Fatih Tavukçu, normal dönemde söz konusu ürünleri restoranlara yok çekerek sattıklarına iletti. Kırmızı ette bu lüks ürünlerin sınırlı sayıda çıktığına dikkat çeken Tavukçu, hangi restoranın ödeme koşulları iyi ise ellerindeki ürünü o restorana ayırdıklarını kaydetti. “Şu an ise hangi restoran isterse hemen yollamaya çalışıyoruz” diyen Tavukçu, “Çünkü talep yok ve perakende satışları da çok zayıf. Perakendede Ramazan ayında iyi kötü bir iş olmuştu. Ancak şu an herkes alımlarını durdurma noktasına geldi. İkinci sebep ise savaş ortamı turizmi etkiledi ve bu yüzden oteller ürün çekmiyor. Bu düşüşte otellerin ürün çekmemesi de çok bir büyük faktör olarak öne çıktı” açıklamasında bulundu.
“Durgunluk ilk kez bu kadar zirve yaptı”
Nisan ayından bu yana birkaç kasap arkadaşın ricasıyla antrikot ve bonfile gibi ürün grubundan alım yaptığını aktaran Tavukçu, difrizi doldurduğunu, artık kendisinde de birikmeye başladığı için alımı kestiğini duyurdu. Piyasada herkesin birbirine ürün vermeye çalıştığının bilgisini veren Tavukçu, “Daha önce piyasada böyle bir durgunluğu 6 Şubat depremlerinden sonra 2023 yılında yaşamıştık ve insanlar alımı durdurmuştu. Yeme içme sektörü ve eğlence sektörünün o dönemde durmasıyla 40 günlük bir süre gibi bunu yaşamıştık. Kimse dışarı çıkmadı. O zaman bu kadar olmasa da lüks grupta buna yakın bir durgunluk yaşandı. Ancak bu dönemde ilk defa bu kadar zirve yaptı” dedi.