İran'da süren savaş lüks eti de vurdu: Antrikot ve bonfile tüketimi yüzde 50 geriledi

Mehmet H. GÜLEL

mehmet.gulel@dunya.com

Kırmızı et piyasasında lüks ürün grubunda tüketim durdu. Nor­mal dönemlerde kasaplar­da karaborsa olan antrikot, bonfile, kontrfile, kuzu pir­zola ve kafes gibi lüks etle­rin tüketimi yüzde 50 azal­dı. Savaş başladıktan sonra otel ve restoranların büyük oranda ürün çekmeyi dur­durduğunu belirten sektör temsilcileri, sadece pera­kende satışı yapan kasap­larda da aynı durumun ya­şandığını vurguluyor.

Eski İstanbul Peraken­deci Kasaplar Esnaf Oda­sı Başkanı Aydın Tüfekci, şu anda genel bir durgun­luğun yaşandığını belir­terek, “Özellikle özel ürün (lüks) antrikot, bonfile gi­bi tür ürünlerde durgun­luk biraz daha fazla hisse­diliyor. Bu yıl savaş başla­dıktan sonra genel olarak yüzde 30’a yakın bir iş kay­bı oldu. Ama özel ürün gru­bunda tüketim yüzde 50’ye yakın azaldı” dedi.

Dana karkas geçtiğimiz hafta 20 lira zamlandı

Kırmızı et fiyatlarına da değinen Tüfekçi, fiyatların az da olsa gerilediğini, an­cak geçen hafta dana kar­kasın kilogram fiyatına 20 lira zam yapıldığını aktardı. Kuzu karkas fiyatlarında da 30 lira artış yaşandığını bil­diren Tüfekçi, “Şu anda ku­zu karkasın kilogram fiyat­ları kıvırcık kuzunun 730 lira ile 740 lira civarında bulu­nuyor. Dana karkasın kilog­ramı ise 630 lira seviyesine yer alıyor” diye konuştu.

Perakende satışları durma noktasına geldi

Piyasada normalde kara­borsa olan antrikot, bonfile, kontrfile, kuzu pirzola, ka­fes kuzu pirzola gibi ürün­lerin birikmeye başladığını ve ellerinde kaldığını ifade eden kasap Fatih Tavukçu, normal dönemde söz ko­nusu ürünleri restoranla­ra yok çekerek sattıklarına iletti. Kırmızı ette bu lüks ürünlerin sınırlı sayıda çıktı­ğına dikkat çeken Tavukçu, hangi restoranın ödeme ko­şulları iyi ise ellerindeki ürü­nü o restorana ayırdıkları­nı kaydetti. “Şu an ise han­gi restoran isterse hemen yollamaya çalışıyoruz” di­yen Tavukçu, “Çünkü talep yok ve perakende satışla­rı da çok zayıf. Perakende­de Ramazan ayında iyi kö­tü bir iş olmuştu. Ancak şu an herkes alımlarını durdur­ma noktasına geldi. İkin­ci sebep ise savaş ortamı turizmi etkiledi ve bu yüz­den oteller ürün çekmiyor. Bu düşüşte otellerin ürün çekmemesi de çok bir bü­yük faktör olarak öne çıktı” açıklamasında bulundu.

“Durgunluk ilk kez bu kadar zirve yaptı”

Nisan ayından bu yana birkaç kasap arkadaşın ri­casıyla antrikot ve bonfile gibi ürün grubundan alım yaptığını aktaran Tavukçu, difrizi doldurduğunu, ar­tık kendisinde de birikme­ye başladığı için alımı kes­tiğini duyurdu. Piyasada herkesin birbirine ürün ver­meye çalıştığının bilgisini veren Tavukçu, “Daha önce piyasada böyle bir durgun­luğu 6 Şubat depremlerin­den sonra 2023 yılında ya­şamıştık ve insanlar alımı durdurmuştu. Yeme içme sektörü ve eğlence sektö­rünün o dönemde durma­sıyla 40 günlük bir süre gi­bi bunu yaşamıştık. Kimse dışarı çıkmadı. O zaman bu kadar olmasa da lüks grup­ta buna yakın bir durgunluk yaşandı. Ancak bu dönem­de ilk defa bu kadar zirve yaptı” dedi.