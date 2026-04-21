İran'da süren savaş lüks eti de vurdu: Antrikot ve bonfile tüketimi yüzde 50 geriledi

Normalde kasaplarda karaborsa olan antrikot, bonfile, kontrfile, kuzu pirzola ve kafes gibi lüks etlerin tüketimi yüzde 50 azaldı. Tüketimdeki bu azalış ise arz fazlası oluşturdu. Sektör temsilcileri, savaş başladıktan sonra otel ve restoranların ürün alımının çok düştüğünü kaydediyor.

Mehmet H. GÜLEL
mehmet.gulel@dunya.com

Kırmızı et piyasasında lüks ürün grubunda tüketim durdu. Nor­mal dönemlerde kasaplar­da karaborsa olan antrikot, bonfile, kontrfile, kuzu pir­zola ve kafes gibi lüks etle­rin tüketimi yüzde 50 azal­dı. Savaş başladıktan sonra otel ve restoranların büyük oranda ürün çekmeyi dur­durduğunu belirten sektör temsilcileri, sadece pera­kende satışı yapan kasap­larda da aynı durumun ya­şandığını vurguluyor.

Eski İstanbul Peraken­deci Kasaplar Esnaf Oda­sı Başkanı Aydın Tüfekci, şu anda genel bir durgun­luğun yaşandığını belir­terek, “Özellikle özel ürün (lüks) antrikot, bonfile gi­bi tür ürünlerde durgun­luk biraz daha fazla hisse­diliyor. Bu yıl savaş başla­dıktan sonra genel olarak yüzde 30’a yakın bir iş kay­bı oldu. Ama özel ürün gru­bunda tüketim yüzde 50’ye yakın azaldı” dedi.

Dana karkas geçtiğimiz hafta 20 lira zamlandı

Kırmızı et fiyatlarına da değinen Tüfekçi, fiyatların az da olsa gerilediğini, an­cak geçen hafta dana kar­kasın kilogram fiyatına 20 lira zam yapıldığını aktardı. Kuzu karkas fiyatlarında da 30 lira artış yaşandığını bil­diren Tüfekçi, “Şu anda ku­zu karkasın kilogram fiyat­ları kıvırcık kuzunun 730 lira ile 740 lira civarında bulu­nuyor. Dana karkasın kilog­ramı ise 630 lira seviyesine yer alıyor” diye konuştu.

Perakende satışları durma noktasına geldi

Piyasada normalde kara­borsa olan antrikot, bonfile, kontrfile, kuzu pirzola, ka­fes kuzu pirzola gibi ürün­lerin birikmeye başladığını ve ellerinde kaldığını ifade eden kasap Fatih Tavukçu, normal dönemde söz ko­nusu ürünleri restoranla­ra yok çekerek sattıklarına iletti. Kırmızı ette bu lüks ürünlerin sınırlı sayıda çıktı­ğına dikkat çeken Tavukçu, hangi restoranın ödeme ko­şulları iyi ise ellerindeki ürü­nü o restorana ayırdıkları­nı kaydetti. “Şu an ise han­gi restoran isterse hemen yollamaya çalışıyoruz” di­yen Tavukçu, “Çünkü talep yok ve perakende satışla­rı da çok zayıf. Perakende­de Ramazan ayında iyi kö­tü bir iş olmuştu. Ancak şu an herkes alımlarını durdur­ma noktasına geldi. İkin­ci sebep ise savaş ortamı turizmi etkiledi ve bu yüz­den oteller ürün çekmiyor. Bu düşüşte otellerin ürün çekmemesi de çok bir bü­yük faktör olarak öne çıktı” açıklamasında bulundu.

“Durgunluk ilk kez bu kadar zirve yaptı”

Nisan ayından bu yana birkaç kasap arkadaşın ri­casıyla antrikot ve bonfile gibi ürün grubundan alım yaptığını aktaran Tavukçu, difrizi doldurduğunu, ar­tık kendisinde de birikme­ye başladığı için alımı kes­tiğini duyurdu. Piyasada herkesin birbirine ürün ver­meye çalıştığının bilgisini veren Tavukçu, “Daha önce piyasada böyle bir durgun­luğu 6 Şubat depremlerin­den sonra 2023 yılında ya­şamıştık ve insanlar alımı durdurmuştu. Yeme içme sektörü ve eğlence sektö­rünün o dönemde durma­sıyla 40 günlük bir süre gi­bi bunu yaşamıştık. Kimse dışarı çıkmadı. O zaman bu kadar olmasa da lüks grup­ta buna yakın bir durgunluk yaşandı. Ancak bu dönem­de ilk defa bu kadar zirve yaptı” dedi.

