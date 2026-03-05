İran’daki gerilim konut piyasasını hareketlendirebilir

Yabancıların Türkiye’de konut alımına yönelik ilgisi son yıllarda belirgin şekilde azalırken, talebin büyük ölçüde bölge ülkelerinden geldiği görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2025 yılında Türkiye’den en fazla konut satın alan yabancı uyruklular Rusya vatandaşları oldu. Ruslar, 3 bin 449 konut alımıyla ilk sırada yer aldı. Rusya’yı bin 878 konutla İran, bin 541 konutla Ukrayna, bin 376 konutla Almanya ve bin 292 konutla Irak vatandaşları izledi.

Yabancıya konut satışı son yılların en düşük seviyesinde

Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde yabancılara toplam 21 bin 534 konut satışı gerçekleştirildi. Bu satışların toplam konut satışları içindeki payı ise yüzde 1,3’e gerileyerek son yılların en düşük seviyelerinden birine indi.

Öte yandan yabancı talebinin büyük bölümünün savaşın sürdüğü Rusya ve Ukrayna’dan gelmesi dikkat çekti. Ayrıca geçen yıl haziran ayında ABD ve İsrail ile çatışma sürecine giren İran’ın vatandaşları da Türkiye’de en fazla konut alan ilk üç ülke arasında yer aldı.

Orta Doğu’daki gerilim gözleri İranlı yatırımcılara çevirdi

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, Orta Doğu’da bu hafta yeniden tırmanan çatışmalar ise Türkiye’deki gayrimenkul piyasasında İranlı yatırımcılara yönelik beklentileri yeniden gündeme getirdi.

İstanbul merkezli Adrese Gayrimenkul’un Kurucusu Selçuk Hiçdurmaz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Son dönemde İran’daki gerilimlerin artmasıyla birlikte bir göç dalgası yaşanabileceği öngörülüyor. Bu durum, Türkiye gayrimenkul piyasasında da ciddi etki yapabilir ve yabancıya konut satışında yükselişe yol açabilir. Bu bağlamda sektördeki firmaların stratejilerini bu duruma göre şekillendirmesi önemli olacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye “güvenli liman” olarak görülüyor

İranlı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin farklı alanlarda artabileceğini belirten Hiçdurmaz, “Çatışmalarda Dubai’nin de hedef olması, Türkiye’yi güvenli liman tercihi olarak öne çıkarabilir. Konut ile birlikte ticari gayrimenkullere de yönelim olabilir. Bunun yanı sıra sağlık, eğitim gibi hizmet sektörlerinde de hareketliliğin arttığını görebiliriz” dedi.

İranlıların konut alımları son 5 yılda geriledi

Son beş yıllık veriler incelendiğinde İran vatandaşlarının Türkiye’den yaptığı konut alımlarında düşüş eğilimi görülüyor. Buna göre İranlıların konut alımları;

2021 yılında 10 bin 56

2022 yılında 8 bin 223

2023 yılında 4 bin 272

2024 yılında 2 bin 100

2025 yılında ise 1.878 adet olarak kaydedildi.

Bu dönemde İran vatandaşlarının toplam konut alımı 26 bin 529 seviyesine ulaştı. Geçen yıl yabancılara yapılan konut satışları içinde İranlıların payı ise yüzde 8,7 olarak hesaplandı.

İstanbul, Antalya ve Mersin öne çıkıyor

Sektör temsilcileri, iki ülke arasındaki coğrafi yakınlığın da etkili olduğuna dikkat çekiyor. Buna göre ticaretin merkezi İstanbul, başkent Ankara, turizm kenti Antalya ve son yıllarda yabancı yatırımcıların ilgisini çeken Mersin, İranlı alıcıların en çok tercih ettiği şehirler arasında yer alıyor.