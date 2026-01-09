İran’daki kriz hava trafiğini vurdu: Uçuşlar askıya alındı

İran’da ekonomik kriz karşıtı protestolar 12 günü geride bırakırken, akşam saatlerinde yeniden şiddetlenen gösterilerin ardından can kayıpları yaşandığı bildirildi.

Sabaha kadar devam eden protestolar, İran kamuoyunun, Rıza Pehlevi'nin ve ayrılıkçı grupların çağrıları sonrasında gerçekleşirken ülke genelini etkileyen internet kesintileri de yaşandı.

3 şehre uçuşlar durdu

Artan protestolar nedeniyle THY, AJet ve Pegasus da, Meşhed, Tahran ve Tebriz uçuşlarını iki gün süreyle durdurdu.

THY'den yapılan açıklamada, "İran'da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak olan AJet'e ait olan İran uçuşları da iptal edilen seferler arasında yer alıyor. AJet'in yaptığı açıklamada, “İran'daki bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi Tahran'a yapılması planlanan toplam altı seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimize seferlerin güncel durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Pegasus'un uçuş takviminde de İran'dan Türkiye planlanan uçuşunun iptal edildiği görüldü.