İran’daki savaş Van turizmini vurdu: Nevruz öncesi rezervasyonlar iptal edildi

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından Orta Doğu’da artan gerilim, Türkiye’nin İran’a açılan kapısı olan Van’da turizmi olumsuz etkiledi. Savaş nedeniyle çok sayıda İranlı turist ülkesine dönerken, Nevruz Bayramı öncesi yapılan rezervasyonların da iptal edildiği bildirildi.

NTV'nin haberine göre, her yıl mart ayında binlerce İranlı turisti ağırlayan Van’da otellerin doluluk oranı hızla geriledi. Turizm temsilcileri, İranlı ziyaretçilerin şehre girişlerinin neredeyse tamamen durduğunu belirtiyor.

1 milyon İranlı turist hedefi vardı

Van ekonomisinin büyük ölçüde turizme bağlı olduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri, şehirdeki turistlerin önemli bölümünü İranlıların oluşturduğunu ifade etti. Geçen yıl Van’ı 700 binden fazla turist ziyaret ederken, bu yıl için hedefin 1 milyon turist olduğu belirtilmişti.

400 milyon dolarlık kayıp öngörülüyor

Bölgede süren çatışmalar nedeniyle turizm sezonu ciddi darbe aldı. Sektör temsilcileri, savaşın devam etmesi halinde Van turizminin sezonu yaklaşık 300-400 milyon dolar kayıpla kapatabileceğini öngörüyor. Turizmin yaklaşık yüzde 80 oranında İranlı ziyaretçilere bağlı olduğu, yerli turist oranının ise yüzde 20 civarında kaldığı ifade ediliyor.

Öte yandan şehirde turizmi canlandırmak amacıyla düzenlenen organizasyonlardan biri olan Van Shopping Fest için hazırlıklar sürüyor. 15 Mart-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek alışveriş günleriyle kentte ekonomik hareketliliğin yeniden artırılması hedefleniyor.