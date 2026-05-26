İran’dan ABD’ye kritik şart! 24 milyar doların yarısını hemen istiyor

İran ile ABD arasında devam eden dolaylı müzakerelerde yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. İran basınına yansıyan bilgilere göre Tahran yönetimi, yıllardır bloke edilen milyarlarca dolarlık fonun önemli bölümünün hızlı şekilde serbest bırakılmasını talep ediyor.

İran’a yakın kaynaklar, müzakerelerde ekonomik yaptırımların kaldırılması ve finansal erişim konusunun en kritik başlıklardan biri haline geldiğini belirtiyor.

İran’ın talebi net: İlk etapta 12 milyar dolar

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na konuşan ve müzakere heyetine yakın olduğu belirtilen kaynaklara göre Tahran yönetimi, toplam 24 milyar dolarlık bloke edilmiş varlığın yarısının anlaşmanın hemen ardından aktarılmasını istiyor.

Kalan 12 milyar dolarlık bölümün ise 60 gün içerisinde serbest bırakılmasının talep edildiği ifade edildi.

14 maddelik mutabakat taslağı konuşuluyor

Haberde, taraflar arasında görüşülen çerçeve anlaşmanın 14 maddelik bir mutabakat zaptı üzerinden ilerlediği belirtildi.

İran’ın özellikle mali yaptırımların gevşetilmesi, petrol gelirlerine erişim ve dış finans kanallarının açılması konularında garanti talep ettiği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre ekonomik maddeler, müzakerelerin en hassas başlıkları arasında yer alıyor.

Katar görüşmeleri dikkat çekti

İran Meclisi Başkanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın Katar ziyareti sırasında da bu konunun gündeme geldiği belirtildi.

Kaynaklara göre görüşmelerde bloke edilen İran fonlarının serbest bırakılma mekanizmaları detaylı şekilde ele alındı.

İran, ABD’ye karşı temkinli yaklaşıyor

İranlı yetkililerin geçmişte yaşanan deneyimler nedeniyle ABD’ye karşı ihtiyatlı yaklaşımını sürdürdüğü ifade edildi.

Özellikle daha önceki yaptırım kaldırma süreçlerinde yaşanan gecikmeler ve uygulama sorunlarının Tahran yönetiminde güven problemi oluşturduğu belirtiliyor.

Bu nedenle İran tarafının mali transferlerin somut takvime bağlanmasını istediği kaydedildi.

Gözler olası anlaşmaya çevrildi

Küresel piyasalarda da yakından takip edilen görüşmelerin enerji fiyatları ve Orta Doğu’daki jeopolitik riskler üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre tarafların finansal yaptırımlar konusunda ortak zemine yaklaşması durumunda müzakerelerde önemli ilerleme sağlanabilir.

Ancak taraflar arasında halen çözülmesi gereken kritik başlıkların bulunduğu belirtiliyor.

Petrol ve piyasalar gelişmeleri izliyor

İran’a yönelik yaptırımların hafifletilmesi ihtimali, enerji piyasalarında da dikkatle takip ediliyor. İran petrolünün küresel piyasalara daha güçlü dönüş yapmasının petrol arzı ve fiyatlar üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle Washington-Tahran hattındaki gelişmeler yalnızca diplomatik değil ekonomik açıdan da büyük önem taşıyor.