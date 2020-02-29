İran’dan dönen şoförler sağlık kontrolünde

29 Şubat 2020

Aysel YÜCEL

Türkiye’nin sınır komşusu İran'da görülen koronavirüs vakalarının ardından kapatılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda, Türk TIR şoförlerinin yurda girişleri başladı. Sürücüler, koronavirüs riskine karşı sağlık kontrolünden geçiyor. Ateşi yüksek olan şoförlerin sınırdaki TIR parkında 10 gün karantinaya alınacağı belirtildi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklama ile İran’dan dönüş yapan Türk TIR şoförlerinin Gürbulak sınır kapısından ülkeye giriş yapmaya başladığını ve yeni tip koronavirüs salgınına karşı sağlık kontrolünden geçirileceklerini duyurdu. Dernek tarafından sağlanan dezenfeksiyon sıvıları ile şoförlerin ülkeye giriş yapmadan önce elleri dezenfekte ediliyor, maske ve dezenfeksiyon maddeleri veriliyor.

UND tarafından yapılan açıklamada, “Sürücülerimize, ülkemizin ihracatını taşıma mücadelesinde gösterdikleri sabır sebebiyle derneğimiz ve sektörümüz adına bir kez daha şükranlarımızı sunuyor, virüs tehditlerine karşı hijyen kurallarına uymaya ve yetkililerin uyarılarını dikkate almalarını önemle rica ediyoruz. Virüsün ülkemize sokulmaması topyekûn bir mücadele olup, bu konuda her bir sürücümüzün sorumluluğu ve katkısı büyük önem arz etmektedir” ifadeleri yer aldı.

Türkiye’ye giriş yapan sürücüler için süreç şu şekilde işleyecek:

*Ülkeye girerken İran’dan giriş kaydı alacaklar. Sağlık kontrolünden geçirilecekler.

*Ateşi yüksek olan sürücüler İran girişinde araçlarını bırakıp Karantinaya alınacaklar.

*Dezenfeksiyon ünitesinden geçirilecekler.

*Gümrük müdürlüğünün görevlendirdiği personeller eşliğinde sahada bulunan boş park alanında bekletilecekler.

*Valiliğin TIR parkına kontrollü bir şekilde yönlendirilecekler.

*Sürücüler kendi araçlarında ikamet edecekler.

*Sürücüler yaklaşık 10 gün süreyle karantinada tutulacak olup muayeneleri araçlarında yapılacak.

*TIR Parkı sürücülerin karantina sahası olacak.

*Sürücüler için Gümrük Müdürlüğünde bulunan lavabolar tahsis edilmiştir.

*Araçların çekildiği parklara sürücüler dışında hiç kimse alınmayacak.

*Gümrük sahasına iş takipçisi vb. hiç kimse alınmayacaktır.

*Araçlar sürücülerin karantina alanı olacağı için firmalar araçları başka sürücü gönderip alamayacaklar.

*Sürücülerde ilk 5 gün virüs belirtisi olmaz ise kapıda bekledikleri günleri de karantina sayıp yine kendi araçları ile evlerine gönderilecek.

*Evlerine gönderilen sürücüler, evlerine gittiklerine dair taahhüt vereceklerdir.