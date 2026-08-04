İran'dan ekonomik savaş mesajı: İki yıllık yeni plan devrede

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İran devlet televizyonuna konuşan Medenizade, ülkesininsavaş kadar ekonomik baskılarla da karşı karşıya olduğunu belirterek hükümetin bu sürece karşı iki yıllık ekonomik direnç programı hazırladığını açıkladı.

Bazı ülkelerin İran'a yönelik "hibrit savaş" yürüttüğünü öne süren Medenizade, hedefin yalnızca güvenlik değil aynı zamanda halkın yaşam koşulları ve ülke ekonomisi olduğunu savundu.

Söz konusu ülkelerin İran halkının yaşam koşullarını ve ülke ekonomisini de hedef aldığını dile getiren Medenizade, İran halkının geçmişte olduğu gibi bu süreçte de direnç göstereceğini ifade ederek "Düşmanlar, İran ekonomisini çökertme hayallerini mezara götürecek." dedi.

2 yıllık ekonomik direnç programı

Hükümetin gelecek iki yılı kapsayan ekonomik direnç programı hazırladığını aktaran Medenizade, halka endişelenmemeleri çağrısında bulundu ve ülkenin herhangi bir zarara uğramayacağını savundu.

İran'ın bankacılık sisteminin iflas ettiği veya devletin bütçeyi finanse edemeyeceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Medenizade, bu tür iddiaların neden ortaya atıldığını ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.

Medenizade, İran yönetiminin ülkeye yönelik her türlü ekonomik girişime karşı hazırlıklı olduğunu ve gerekli karşı tedbir planları bulunduğunu sözlerine ekledi.

İran'da uzun süredir devam eden yaptırımların ekonomik sorunları derinleştirdiği belirtiliyor. ABD'nin ablukası sonrası ihracat yolları daralan İran'da iş yerlerinin kapandığı ve işsizliğin arttığı ifade ediliyor.