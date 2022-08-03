İran’ın kaçak ürünleri yerli üreticiyi vurdu

Yerli üretici, İran’dan Türkiye’ye yarı mamul olarak getirilen ürünler nedeniyle zora girdi. Bir kısmı tarife saptırma yöntemi bir kısmı ise kaçak olarak yurda sokulan poşet, streç film gibi ürünler bobin halinde getiriliyor. İç piyasayı etkisi altına alan söz konusu ürünlerin haksız rekabete yol açtığına dikkat çeken PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, yerli üreticiyi korumak gerektiğine vurgu yaparak gözetim, denetim gibi tedbirlerin acil olarak devreye alınması gerektiğini savundu.

İstanbul’dan Gaziantep’e kadar ülkenin değişik şehirlerinde üretim yapan pek çok yerli üreticinin söz konusu haksız rekabete maruz kaldığı için makine kapatmaya doğru sürüklendiğinin altını çizen Eroğlu, “Plastik poşet, streç film gibi ürünleri üreten yerli firmalarımız, İran’dan yarı mamul şeklinde gelen malların yarattığı haksız rekabetten şikayetçi. Nitekim bobin şeklinde yarı mamul olarak getirilen mallar, basit kesim ve yapıştırma işlemiyle poşete dönüştürülüp, iç piyasada satılıyor. Hammadde üreticisi olan İran, kendi firmalarına avantaj sağlamak için çok ucuz hammadde imkânı sunuyor ve bu hammaddeler işlenip yarı mamul olarak ülkemize sokuluyor. Türkiye’ye tarife saptırma hilesiyle sokulan ürünler, basit kesim işleminin ardından satılıyor. Neredeyse yerli üreticimizin hammadde fiyatına, bitmiş ürünler geliyor ve haliyle rekabet mümkün olmuyor. Bu malzemelerin yüzde 90’lık kısmı ağırlıklı olarak Doğu Bayazıt Gürbulak Sınır Kapısı’ndan giriyor ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde faturasız satılıyor.” dedi.

Bundan yerli yatırımın, üretimin ve istihdamın yara aldığını belirten Eroğlu, kayıt dışı ekonomi nedeniyle devletin de vergi kaybına uğradığını aktardı. Yerli üreticinin, haksız rekabete yol açan bu sorunla ilgili çözüm beklediğini dile getiren Eroğlu, sorunun çözümü için gümrük sınırlarında gerekli tedbirlerin alınması, gözetim tedbiri ve iç piyasadaki denetimlerin ivedilikle yapılması çağrısında bulundu.

“Makinelerimizi kapatmak zorunda kaldık”

İran’dan hazır bobin şeklinde getirilen ürün miktarının hızla arttığını söyleyen PAGEV Poşet Üreticileri Komite Başkanı Rüknet Yeşilyurt ise, şunları kaydetti: “PAGEV Poşet Üreticileri Komitesi olarak ülkemizdeki poşet ve streç film üreticilerini temsil ediyoruz. Kendim de poşet üreticisi firmalardan biriyim. Meslektaşlarımız gibi biz de makinelerimizi kapatmak zorunda kaldık. İşin ilginç yanı Türkiye’de poşetin ücretli hale gelmesinden sonra hem çevre hem üretim açısından poşet konusu daha dengeli hale gelmişken İran olayı her şeyi bozdu. İran’dan gelen kaçak mallar nedeniyle yerli üretici zarar görürken diğer yandan Bakanlığın ücretli poşet uygulaması delinmiş oldu. Özetle bu sorunun çözümü hem yerli üreticimizin hem çevrenin korunması adına oldukça önemli.”

“Yaklaşık yüzde 80’lik üretim kaybı yaşadık”

PAGEV Poşet Komitesi’nin düzenlediği toplantıda konuşan AKD Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akdoğan da İran ürünlerinin, yerli üretici için giderek artan bir tehlike arz ettiğini savundu. “Menşei ve Tarife Saptırma” yoluyla Türkiye’ye sokulan İran mallarının yerli üretimi bitirme noktasına sürüklediğini söyleyen Akdoğan, “Gaziantep’te streç film üretimi yapan firma olarak, İran’dan gelen ve haksız rekabete yol açan ürünler nedeniyle pek çok yerli firma gibi bizler de makinemizi kapatmak zorunda kaldık. Aylık bin 500 ton streç film üretme kapasitesine sahip makinemizi kapattık. Ağırlıklı olarak kaçak gelen malların oluşturduğu tahribata baktığımızda maalesef streç film üretimimizde yaklaşık yüzde 80’lik üretim kaybı yaşadık. Yerli yatırım ve üretimde yaşanan bu daralma sektörümüzde istihdam ve ihracatta da kayıplara yol açacaktır. İran’dan gelen malların engellenmesine yönelik sektör olarak acil çözüm bulunmasını talep ediyoruz.”

Poşet üreticisi Özgünen Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özer ise, tehlikenin sadece poşet veya streç üretimiyle ilgili olmadığını, yerli üretim ve istihdamın korunmaması halinde poşet, streç film gibi ürünlerin dışında diğer bazı ürünlerle ilgili de bu tür haksız rekabet ortamının oluşabileceği uyarısında bulundu.