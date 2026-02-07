İran’la ticaret yapanlar alarmda: ABD'nin ek vergi kararı Türkiye’yi nasıl etkileyebilir?

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı kararnameyle, İran’la ticaret yapan ülkelere ABD pazarında yüzde 25’e varan ek gümrük vergisi uygulanmasının önü açıldı. Bugün yürürlüğe giren düzenleme, İran’dan doğrudan ya da dolaylı mal ve hizmet temin eden ülkeleri kapsıyor. Kararın, Türkiye dahil birçok ülke için yaptırım riskini artırabileceği değerlendiriliyor.

Kararnameye göre ABD Ticaret Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde İran’la ticari ilişkisi bulunan ülkeleri tespit edecek. Bu ülkelerden ABD’ye yapılan ithalata, örnek olarak yüzde 25 seviyesinde ek vergi uygulanabilecek. İran’la ticareti bulunan ülkeler arasında Çin, Hindistan, Türkiye, Güney Kore, Almanya ve Japonya yer alıyor.

Türkiye-İran ticaretinde tablo ne?

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın paylaştığı ve TÜİK verilerine dayanan rakamlara göre, Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacmi 2024’te 5,68 milyar dolar oldu.

İhracat, 3,23 milyar dolar olarak kaydedilirken ithalat ise 2,45 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu tabloyla dış ticaret dengesi Türkiye lehine 780 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin İran’a başlıca ihracat kalemleri; makineler ve parçaları, plastikler ve kimyasal ürünler, tarım ürünleri ve metal cevherleri. İran’dan ithalatta ise doğal gaz, metal ürünleri ve tarım ürünleri öne çıkıyor.

Turizm ve enerji boyutu

Ekonomik ilişkilerin yanı sıra turizm hattı da dikkat çekiyor. 2024’te Türkiye’ye gelen İranlı turist sayısı 3,27 milyon ile rekor kırdı. Enerji tarafında ise İran’dan yapılan doğal gaz ithalatı, ticari ilişkilerin stratejik boyutunu oluşturuyor.

Daha önce muafiyet tanınmıştı

ABD'nin 2024 yılında Gazprom'a uyguladığı yaptırımda Türkiye'ye muafiyet tanınmıştı. Yine 2018’de Trump yönetimi, İran’a yaptırımlar uygulamaya başladığında, petrol ve enerji alanında bazı ülkelere istisnai muafiyetler verilmiş ve bu ülkeler arasında Türkiye yer almıştı.