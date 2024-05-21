İranlı heyetle ticari ilişkilerin geliştirilmesi toplantısı yapıldı

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, Kazvin Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi ve Maden Komisyonu Başkanı Ehsan Babaeı başkanlığındaki 10 kişilik heyet, ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Serhat Kılıç ve Muharrem Özdemir tarafından karşılandı.

ETSO Yönetim Kurulu Salonu'nda, ETSO Yönetim Kurulu üyeleri, TOBB genç ve kadın girişimcileri ile aralarında Kazvin Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Enerji ve Petrol Ürünleri Komisyonu Başkanı Jafarallah Verdıha, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Kazvin İli Temsilciliği Başkanı Hosseın Amıdı, farklı sektörlerden iş insanları ve Kazvin'deki kamu kurumlarının ilgili bürokratlarının yer aldığı İranlı heyet arasında toplantı düzenlendi.

İki ülke arasında yatırım işbirlikleri artırılmalı

Erzurum'un İran'la ticaretinin köklü tarihi bir geçmişi olduğunu bildiren Serhat Kılıç, Erzurum ekonomisinin lokomotif sektörlerinden bahsederek, sözlerine şöyle devam etti:

"İki ülke arasındaki ticaretin daha da gelişmesi için bankacılık, taşımacılık, taahhüt ve karşılıklı yatırım alanlarında işbirliğinin artırılması gerekiyor. Kazvin ile Erzurum'daki firmalar arasında tesis edilecek işbirliği iki ülke ticaretine katkı sağlayacak."

"Potansiyel sektörlerdeki iş fırsatlarını değerlendireceğiz"

Kazvin Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi ve Maden Komisyonu Başkanı Babaeı ise Kazvin'in ekonomisi ve potansiyel sektörleriyle ilgili bilgi verdi. Erzurum'daki firmalarla işbirliği kurmak ve potansiyel sektörlerdeki iş fırsatlarını değerlendirmek istediklerini belirten Babaeı, şunları kaydetti:

"Kazvin 1 milyon 300 bin nüfusa sahip. 4 bin işletme faaliyet gösteriyor ve Kazvin, İran'ın yedinci büyük endüstrisine sahip ili. İhraç edilen ürünlerin başında kimyasal ürünler, cam, beyaz eşya ve otomotiv yedek parçaları bulunuyor. En çok üretilen ürünler seramik, deterjan, temel yağlar ve parafin."

Toplantıda, konuşmaların ardından ETSO ve Kazvin Ticaret Odası heyetleri iki şehir arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmaları istişare etti. Ziyarette, Kılıç tarafından Babaeı'ye plaket hediye edildi.