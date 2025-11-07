İrlanda’da market alışverişi üç yılda 2 bin 100 Euro zamlandı

İrlanda’da gıda alışverişi faturaları son üç yılda rekor seviyelere ulaştı. Kutu şirketi şirketi HelloFresh tarafından yapılan araştırmaya göre, İrlanda’daki aileler 2022’ye kıyasla haftalık ortalama 41 Euro daha fazla harcıyor.

Katılımcıların yüzde 72’si, gıda fiyatlarının genel olarak arttığını; yüzde 79’u ise son üç yılda ev giderleri konusunda daha endişeli hale geldiğini belirtti. Enerji faturaları (yüzde 31), market masrafları (yüzde 28) ve azalan birikimler (yüzde 20) en büyük ekonomik baskı unsurları olarak öne çıktı.

Evde misafir ağırlamak istemiyorlar

Artan fiyatlar nedeniyle hanelerin yüzde 65’i gereksiz harcamaları azalttı, yüzde 60’ı evde misafir ağırlamayı bıraktı, yüzde 64’ü ise tadilat veya yenileme planlarını erteledi.

Ayrıca katılımcıların yüzde 43’ü yükselen yaşam maliyetleri nedeniyle birikimlerini kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

Halkın tepkisi kaçınılmaz olacak

İrlanda Tüketiciler Birliği Başkanı Michael Kilcoyne, temel gıda fiyatlarındaki artışın halkta büyük rahatsızlık yarattığını belirterek, “Hükümet insanların yaşadığı sıkıntının farkında değil. Bu ekonomik baskıya karşı halkın tepkisi kaçınılmaz olacak” dedi.

Gıda enflasyonu genel oranın (yüzde 2,7) neredeyse iki katına çıkarak yüzde 4,8’e yükselmiş durumda. Et fiyatları yüzde 23, süt yüzde 12, tereyağı yüzde 12, tavuk yüzde 6,5 arttı.