İş adamı Hamdi Akın'dan 19 milyon dolarlık özel jet siparişi!

Akfen Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın Amerikan Textron yapımı 19 milyon 500 bin dolarlık bir iş jeti satın aldığı iddia edildi.

Jetin 'Cessna Citation Latitude' olduğu konuşulurken, Hamdi Akın’ın yıl başından sonra uçağını teslim alacabileceği öğrenildi.

Türkiye'de bu uçağı kullanan diğer bir isim de Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz.

Özellikleri dikkat çekiyor

Türkiye’de bakımları Emair'ın Ankara’daki üslerinde yapılan, orta boy iş jetleri arasında da en çok satan modellerden biri olan Cessna Citation Latitude, 9 kişilik yolcu kapasitesiyle öne çıkarken hem menzil hem de kabin genişliği açısından uzun yolculuklarda da büyük konfor sağlıyor.

Uçağın genel uzunluğu 18,97 metre, kanat açıklığı ise 22,05 metre olarak ölçülüyor. 6,38 metrelik yüksekliği ile apronda da etkileyici bir görünüm sunan Latitude, 8.462 kilogramlık boş ağırlığa ve 13.971 kilogramlık maksimum kalkış ağırlığına sahip. Yakıt kapasitesi ise 5.168 kilogram olarak belirlenmiş.

5.000 kilometre menzile sahip

Kabin içinde 1,96 metre genişlik ve 1,83 metre iç yükseklik sunan Latitude, saatte maksimum 826 km hıza ulaşabilirken seyir hızı saatte 682 km olarak belirtiliyor. Uçağın toplam menzili ise 5.000 kilometre.

45.000 feet (13.716 metre) servis tavanına çıkabilen Latitude, kısa pist performansıyla da dikkat çekiyor. Kalkış için 1.091 metre, iniş içinse sadece 756 metre pist uzunluğu yeterli oluyor. Uçakta kullanılan gelişmiş havacılık elektroniği sistemi Garmin G5000, pilotlara üstün kontrol ve navigasyon kolaylığı sunuyor.