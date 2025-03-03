İş adamı İnan Kıraç'a vasi atandı
Yaklaşık 3 ay önce sürpriz bir kararla Emine Alangoya ile evlenen iş adamı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, babasının istismar edildiğini belirterek evliliğin iptali için dava açmıştı. Dava kapsamında İnan Kıraç'ı muayene eden Adli Tıp Kurumu da, 87 yaşındaki iş adamının fiili ehliyetinin olmadığını ve vasi tayin edilmesi gerektiğini bildirmişti. Adli Tıp'ın raporu üzerine mahkeme Kıraç'a Avukat Atakan Yılmaz ile Avukat Mert Öztekin'i geçici vasi olarak atadı.
Türk iş adamı, ünlü sanayici İnan Kıraç, geçtiğimiz aralık ayında 75 yaşındaki Emine Alagonya ile dünya evine girmiş, ancak evliliğe İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, babasının istismar edildiğini savunarak karşı çıkmıştı.
Babasına vasi atanması için mahkemeye başvuran İpek Kıraç, evliliğin iptali için de dava açarken dava dilekçesinde babasının akli melekelerinin yerinde olmadığını, evlilik öncesi alınan raporun da sahte olduğunu belirtmişti.
Fiili ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı
Bunun üzerine mahkeme İnan Kıraç'ı Adli Tıp Kurumu'na sevk ederken, Adli Tıp raporunda çarpıcı gerçek ortaya çıktı. Raporda Kıraç’ın fiili ehliyetinin olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği ifade edilmişti.
Vasi atandı iddiası
Mahkeme, İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına ve Avukat Atakan Yılmaz ile Avukat Mert Öztekin'in geçici vasi olarak atanmasına karar verdi.