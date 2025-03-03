İş adamı İnan Kıraç'a vasi atandı

Türk iş adamı, ünlü sanayici İnan Kıraç, geçtiğimiz aralık ayında 75 yaşındaki Emine Alagonya ile dünya evine girmiş, ancak evliliğe İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, babasının istismar edildiğini savunarak karşı çıkmıştı.

Babasına vasi atanması için mahkemeye başvuran İpek Kıraç, evliliğin iptali için de dava açarken dava dilekçesinde babasının akli melekelerinin yerinde olmadığını, evlilik öncesi alınan raporun da sahte olduğunu belirtmişti.

Fiili ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı

Bunun üzerine mahkeme İnan Kıraç'ı Adli Tıp Kurumu'na sevk ederken, Adli Tıp raporunda çarpıcı gerçek ortaya çıktı. Raporda Kıraç’ın fiili ehliyetinin olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği ifade edilmişti.

Vasi atandı iddiası

Mahkeme, İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına ve Avukat Atakan Yılmaz ile Avukat Mert Öztekin'in geçici vasi olarak atanmasına karar verdi.