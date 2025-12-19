İş arayanların maaş beklentilerinde belirgin yükseliş

Kariyer.net verileri, 2025'te iş arayan adayların maaş beklentilerinin yılın başlangıcıyla kıyaslandığında yüzde 28 arttığını ortaya koydu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kariyer.net, 2025'te iş arayan adayların maaş beklentilerindeki değişimi duyurdu.

Kariyer.net'in 6 bin pozisyon için 15 milyondan fazla veriyi analiz ederek hazırladığı çalışmaya göre, bu yılın başlangıcıyla kıyaslandığında adayların maaş beklentisi yüzde 28 artış gösterdi. Özellikle kariyerinin ilk yıllarındaki çalışanların maaş artış beklentisi dikkati çekti.

Platform üzerinden her ay 11 milyonun üzerinde iş başvurusu yapılırken, bunların yüzde 40'ından fazlasında adaylar maaş beklentilerini işverenlerle paylaşıyor.

Giriş seviyesi çalışanların maaş beklentisi yüzde 35 arttı

Maaş beklentilerindeki artışın en fazla kariyerinin başlangıç aşamasındaki çalışanlarda görüldüğü belirlendi. Giriş seviyesindeki çalışanların maaş beklentisindeki artış önceki yıla göre yüzde 35'i aştı.

Orta ve üst düzey pozisyonlarda ise artış oranları daha sınırlı seyretti. Kıdemli uzman gibi orta seviye rollerde maaş beklentilerindeki artış yüzde 27 seviyesinde olurken, üst düzey yöneticilerde ise bu oran yüzde 16 olarak gerçekleşti.

En yüksek artış beklentisi enerjide

Sektörel bazda bakıldığında, maaş beklentilerindeki en yüksek artış enerji sektöründe görüldü. Enerji alanında çalışan adayların maaş beklentilerinin yaklaşık yüzde 42 arttığı, perakende sektöründe bu oranın yüzde 36, inşaat sektöründe ise yaklaşık yüzde 35 olduğu tespit edildi.

Analize göre, telekom sektörü çalışanlarının maaş beklentisi yüzde 27 artış gösterirken, sektöründeki ilanlara yapılan başvurular yaklaşık yüzde 8 azaldı. Raporda, bu verilerin, sektörde iş koşullarının ve algının yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret ettiği değerlendirildi.

Analizle çalışanların iş değiştirme eğiliminde artış görüldüğü de ortaya koyulurken, her 10 çalışandan 7'si 3 ay içinde iş değişikliği planladığını ifade etti. Geçen yılın aynı döneminde bu oranın yüzde 60 olarak kaydedilmişti.