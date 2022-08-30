İş Bankası emekli promosyonu ne kadar?

İş Bankası emekli promosyonu merak ediliyor. Özel bankaların promosyon ödemesi kamu bankalarına göre oldukça yüksek olurken, bu promosyon miktarları emekli maaş müşterilerini özel bankalara yönelmesine den oluyor. İş Bankası emekli maaşını taşıyan müşterilerine 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

Emekli maaş promosyonu emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılırken, aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 3500 TL, aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 4250 TL, aylık 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara ise 5000 TL emekli promosyonu ödemesi yapılacak.

İş Bankası emekli promosyonu almak isteyen müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini İş Bankası'ndan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.

İş Bankası emekli promosyonuna ilişkin başvurular şubeler, internet şubesi, İş Bankası Mobil ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılabiliyor.