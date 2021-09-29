İş Bankası Genel Müdürü Aran: MB'den 100 baz puan indirim daha bekliyorum

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Merkez Bankası'nın kasım ayında planladığı faiz indirim kararını öne çektiğini düşündüğünü, aralık ayında 100 baz puan indirim daha beklediğini açıkladı.

Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in sorularını yanıtlayan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Merkez Bankası'ndan mevcut durumda, aralık ayında 100 baz puan indirim daha beklediğini söyledi. Aran, ancak ABD faizlerindeki seyre bağlı olarak bu hamlenin zor olabileceğini de ekledi.

"Faiz indirimi erken geldi"

Hakan Aran, TCMB'nin faiz indirim kararına ilişkin olarak, "Tüm merkez bankalarında olduğu gibi bizde de bir baskı oluştu. Sektörün normal şartlarda Kasım-Aralık ayında beklediği indirimi, baskıyı en azından savabilmek için TCMB'nin önden faiz indirimi yapabileceğini düşünmüştüm. TCMB Kasım ayında yapacağı indirimi öne çekmiş gibi görünüyor. Ama piyasalar açısından bir risk aldığını düşünüyorum" dedi.

"Mevduat faizleri anında 1 puan indi"

Politika faizinin 100 baz puan indirilmesinin anında TL mevduatlara yansıdığını aktaran Aran, "TL mevduat faiz oranları 100 baz puan indi" dedi.

"Bireysel kredilerde yüzde 20 daralma olabilir"



Ticari kredi tarafında ise bankaların zaten önden yol aldığını söyleyen Aran, ek olarak politika faiz indiriminin de bir yansımasnın olacağını dile getirdi.

Aran, alınan tedbirler nedeniyle faiz indiriminin bireysel kredi faizlerine yansımasının ise biraz daha gecikmeli olacağını belirtirken, tedbirler nedeniyle bireysel kredilerde yüzde 20 daralma öngördüğünü dile getirdi.

"Yüksek kur bilinçli bir tercih"

Döviz kurlarındaki hareketi de yorumlayan Aran, "Kur oynaklığınının iki şekilde üretimi destekleyen yanı var. İhracat yapanlar kur arttığında ihracatlarını artırıyor. Üretim yapanlar ise ithalat pahalılaştığı için, içeride onun ikamesini yapabilir miyim diye düşünüyor. Ben yüksek kurun bu kapsamda bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Kur düşsün istenmiyor. O nedenle kur artışının, enflasyon etkisini hariç tutuyorum tabii, üretimi teşvik etmek için kullanıldığını sanıyorum."

"Yabancı para mevduat azalmıyor"

Dolarizasyonun çok uç bir noktada olduğuna dikkat çeken Hakan Aran, "Müşteri davranışı olarak bu yıl her kur arttığında tasarruf sahibinin TL'ye geçtiğini görüyoruz. Yabancı para mevduat azalmıyor, çünkü ciddi bir efektif girişi görüyoruz. İş Bankası'nda 4 milyar dolarlık döviz mevduatı çıkışı vardı ama 5 milyar dolarlık efektif girişi yaşandı. Bunun sisteme giriyor olması çok önemli. Kurda bu seviyeler vatandaşın dolarize olduğu değil, bozduğu seviyeler. Ben bu durumun sermaye piyasalarına daha olumlu katkı sunacaktır" dedi.