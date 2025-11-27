İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: Faiz indirim beklentileri TCMB üzerinde baskı yaratmamalı

Bloomberg HT'Ye konuşan Aran, TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın açıklamalarını olumlu bulduğunu, ancak erken zafer ilan etmenin enflasyon üzerindeki risklerini göz önünde bulundurmak gerektiğini söyledi. Aran, uzun vadeli enflasyon beklentilerini iyileştirip faiz indiriminin hızının buna göre artırılmasının önemine işaret etti.

Aran, "TCMB Başkanımızın verdiği moral, gösterdiği inanç, enflasyonla mücadele konusunda duruşu herkesi umutlandırdı. Dünkü mesajları olumlu buluyorum ama daha yüksek oranda faiz indirim beklentilerini uzun dönemli kazanımlar için biraz riskli görüyorum. Erken zafer ilan edildiği her dönemde enflasyon tekrar yükselişe geçiyor. Karahan'ın açıklamasından sonra artan indirim beklentilerinin TCMB üzerinde bir baskı yaratmamasını umut ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Piyasa ile politika faizi arasındaki makas açılıyor

Aran, piyasa faizlerinin politika faizine eşlik etmemesinin en önemli nedeninin sıkı makro ihtiyati tedbirler olduğunu söyledi. Kredi arzındaki kısıtlar ve TL/YP mevduat rasyosu hedeflerinin, mevduat faizlerini yüksek tutmaya devam ettiğini belirten Aran, bunun kredi maliyetlerinin politika faizlerindeki indirimle paralel düşmesini engellediğini ifade etti.

"Politika faizi indikçe, hem mevduat maliyetlerini hem de kredi faizlerini düşürebilmemiz gerekiyor. Makro ihtiyati tedbirlerin gevşetilerek indirimin piyasada etkisinin görülmesine izin vermesi lazım. Piyasa etkilemeyen bir politika faizi durumuna tekrar gelirsek en büyük tehlike orada başlar" diye konuştu.

Aralık toplantısında faiz indirimi beklentisi

Aran, İş Bankası olarak Aralık ayında 150 baz puanlık indirim öngördüklerini, bireysel beklentisinin ise 100 baz puan olduğunu dile getirdi. Kredi faizlerinin politika faizlerine eşlik etmeye başlamasının ardından faiz indiriminin daha sağlıklı olacağını vurguladı.

2026’da büyüme ve enflasyon öngörüleri

2026 yılında büyümenin yüzde 4 civarında olabileceğini, ancak aşağı yönlü riskler bulunduğunu belirten Aran, enflasyonun doğru politikalarla yüzde 23-25 bandına düşebileceğini öngördüklerini söyledi. Aran, yıl sonunda enflasyonun yüzde 31-32 bandında olmasının büyük ölçüde kesinleştiğini ifade etti.