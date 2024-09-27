İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: Kasım ayında faiz indirimi bekliyorum

Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma adımları kapsamında politika faizini yüzde 50'de tutmaya devam ediyor. Bankanın ne zaman faiz indirmesi gerektiği konusunda farklı görüşler var. İş dünyasından bazı kesimler indirim konusunda acele edilmemesi gerektiğini düşünüyor.

Britanya merkezli Barclays bankası indirimlerin kasımda başlayacağını öngörüyor. HSBC ise Türkiye'de politika faizinin bu yıl boyunca sabit kalmasını ve gevşeme döngüsünün ancak 2025 yılında başlamasını öngördüklerini belirtti.

'Kasımda indirim olabilir'

CNBC-e'nin sorularını yanıtlayan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kendisinin kasım ayındaki toplantıda faiz indirimi bekleyen tarafta olduğunu ifade etti.

"TCMB'nin elinde 2,5 puanlık imkanın olacağını düşünüyorum" diyen Aran, bir yıllık indirim döngüsü yaşacağını dile getirdi. İş Bankası yöneticisi "2025 sonunda TCMB faizinin 25'e kadar inebileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

İş Bankası Genel Müdürü dezenflasyon sürecine ilişkin de şunları söyledi: "Bence dezenflasyonist süreç başladı. Biz bunu kredi portföyümüzde ve hayatımızda görmeye başladık. Bunun etkilerinin tüm toplum tarafında görülmesi için biraz zaman ihtiyaç var. 2025 yılına girdiğimizde fiyatlama davranışlarının değişeceğini göreceğiz. Doğru fiyatlama yapamayanların zorlanacağını düşünüyorum."