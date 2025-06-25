İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz öngörüsü: TCMB faiz indirimine gidecek mi?

Aran, CNBC-e’ye yaptığı değerlendirmede, temmuz ayında TCMB'nin faiz indirimine gidebileceğini ifade ederek, "Temmuz ayında 350 baz puanlık bir faiz indirimi olabilir" dedi.

İş Bankası Genel Müdürü, faiz indirimi ihtimaline karşın kredi piyasasına ilişkin temkinli değerlendirmelerde bulundu. Sıkı para politikasının kredi kanalında sürebileceğine işaret eden Aran, bu durumun kredi büyümesi üzerinde sınırlayıcı etkiler yaratabileceğini dile getirdi.

"Merkez Bankası manevra alanı kazanabilir"

Hakan Aran, mayıs ayında katıldığı Konya Ekonomi Forumu’ndaki konuşmasında da temmuz ayında faiz indiriminin gündeme gelebileceğini ifade etmişti. Gerekli yapısal adımların atılması ve beklenti yönetiminin etkin bir şekilde yürütülmesi halinde Merkez Bankası’nın faiz indirimi konusunda manevra alanı kazanabileceğini vurgulayan Aran, mevcut durumda yüzde 46 seviyesindeki politika faizinin dahi kredi talebini yeterince desteklemediğine dikkat çekmişti.

Aran, özellikle reel sektörün üzerindeki finansman yükünün azaltılması gerektiğine işaret ederek, politika yapıcıların daha dengeli bir enflasyonla mücadele stratejisi geliştirmesi gerektiğini belirtti.