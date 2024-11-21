İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın da fahiş kira zammı mağduru olduğu ortaya çıktı

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde gazetecilerle bir araya geldi.

Türkiye ekonomisine ilişkin tespit, analiz ve beklentilerini paylaşan Aran’ın kiracı olduğu ve ev sahibinin fahiş zam talebi nedeniyle evden çıktığı ortaya çıktı.

Artan kiraların büyük bir sorun haline geldiğini belirten Hakan Aran, “Milyonlarca insan bir sonraki kira yılı geldiğinde ‘ev sahibiyle ne konuşacağım’ kaygısıyla yaşıyor“ dedi.

Maaşların en az yarısının kiraya gittiğini anlatan Aran “Ben de ev sahibi-kiracı ilişkisinde ev sahibinin istediği kirayı vermediğim için evden çıktım“ ifadesini kullandı.