11 Ağustos 2020

Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, İş Bankası kredi faiz oranlarını merak ediyor. İhtiyaç, konut ya da taşıt kredilerinde oranlar değişirken, kredisini İş Bankası'ndan kullanacaklar bu kredilerin oranlarını araştırıyor.

İş Bankası kredi faiz oranları

İhtiyaç kredisi

İş Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranları 1,2'den başlıyor. Bu kapsamda 12 ay vadele çekilecek 10.000 TL ihtiyaç kredilerinin geri ödemesi 10.960,56 TL olarak yapılacaktır. İhtiyaç kredisi kullananlara 52,50 TL tahsis, 166,65 TL hayat sigortası olmak üzere 219,15 TL kredi masrafı çıkmaktadır.

Taşıt kredisi

Taşıt kredisi faiz oranları 0,99'dan başlıyor. İş Bankası'ndan 12 ay vadeyle 50.000 TL kredi kullanılması durumunda 53.944,56 TL geri ödeme yapılacaktır. Taşıt kredisi kullananlara 262,50 TL tahsis, 22,75 TL taşınır ve taşınmaz rehin tesis ve 1.750 TL kasko sigortası olmak üzere 2.035,25 TL masraf çıkmaktadır.

Konut kredisi

Konut kredisi faiz oranları da 0,99'dan başlarken, bu kapsamda 60 ay vadeyle 100.000 TL kredi kullanılması durumunda geri ödeme 133.103,40 TL olarak yapılacaktır. Taşıt kredisi kullananlara 500 TL tahsis, 1.150 TL ekspertiz, 147,50 TL taşınır ve taşınmaz rehin tesis, 180 TL DASK, 269 TL konut sigortası ve 450 TL hayat sigortası olmak üzere 2.696,50 TL masraf çıkmaktadır.