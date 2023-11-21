İş Bankası’na 915 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, toplam 915 milyon dolar tutar ile yılın ikinci yarısında gerçekleştirilen en yüksek tutarlı sendikasyon kredisi işlemi oldu.

Kredi anlaşmasında Emirates NBD Capital Limited, Standard Chartered Bank, First Abu Dhabi Bank PJSC, The Commercial Bank (P.S.Q.C.) koordinatör; Sumitomo Mitsui Banking Corporation, ING Bank N.V., Mashreqbank psc ve Standard Chartered Bank sürdürülebilirlik koordinatörü; Emirates NBD Bank (P.J.S.C) ise ajan banka olarak görev aldı.

17 yeni bankanın katılımıyla, Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’daki 23 ülkeden toplam 44 bankanın katılım sağladığı ve dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere temin edilen sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti avro diliminde "Euribor + yüzde 3,25", dolar diliminde ise "SOFR + yüzde 3,50" oldu.

İş Bankası tarafından sürdürülebilirlik bağlantılı olarak gerçekleştirilen sendikasyon kredisi kapsamında küçük ve orta ölçekteki kadın girişimcilere kullandırılacak nakdi kredi tutarı ile depremden etkilenen 11 şehirdeki bireylere kullandırılacak tüketici kredileri tutarı, sürdürülebilirlik performans kriterleri olarak belirlendi.

"Sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredilerinin toplam tutarı 1,5 milyar doları aştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, küresel belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde uluslararası piyasalardan sağlanan bu kredinin, ülkeye ve İş Bankası’na duyulan güvenin somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

Gelecek yıl 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan bankanın, kurulduğundan bu yana bir yandan ekonomiye destek vermekte, diğer yandan sosyal sorumluluklarını yerine getirmek için canla başla çalıştığını ifade eden Aran, şöyle devam etti:

"İlerleyen dönemde de iklim değişikliğini ele almak, çevre bilincini artırmak ve kadınların toplumdaki konumunu güçlendirmek için gerekli tüm adımları atmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Sağlanan bu tür kaynaklar, Bankamızın hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Yılın başından beri sağlanan sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredilerimizin toplamı 1,5 milyar doları aşmıştır."

"Deprem felaketinin bölgede yol açtığı etkilerin iyileştirilmesine kalıcı katkı sağlamayı hedefliyoruz"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Gamze Yalçın da sürdürülebilirlik temalı orta ve uzun vadeli kaynak teminini stratejik hedeflerinin bütünleyici bir parçası olarak gördüklerini ifade etti.

Dönemsel olarak yeniledikleri sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredileri ile konuya verdikleri önemi bir kez daha ortaya koyduklarını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Yeni sendikasyon kredimiz kapsamında deprem bölgesine sağlamaya devam edeceğimiz finansmanla ülkemiz için etkileri hala devam eden deprem felaketinin bölgede yol açtığı etkilerin iyileştirilmesine kalıcı katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra, kadının iş hayatına katılımının artırılmasının sürdürülebilir kalkınmanın gereklerinden biri olduğuna inanan bir kurum olarak, mart ayında yayımlamış olduğumuz Kadının Güçlenmesi Bildirgesi’ndeki ilkeler doğrultusunda kadının ekonomideki rolünü artırarak toplumdaki yerini de sağlamlaştırmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ülkemiz ekonomisine kazandırdığımız 411 milyon avro ve 465 milyon dolar tutarındaki bu yeni kaynakla müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanına desteğimizi ve belirlediğimiz performans kriterleri aracılığıyla sosyal alandaki pozitif etkimizi artırmaya da devam edeceğiz."