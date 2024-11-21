İş Bankası'ndan 5 milyar dolarlık uluslararası tahvil hamlesi

İş Bankası, yurt dışında gerçekleştirilmesi planlanan tahvil veya bono ihracı için önemli bir adım attı. Banka, toplamda 5 milyar ABD doları veya Türk Lirası da dahil olmak üzere diğer para birimlerinde muadili tutarda, sabit ya da değişken faizli tahvil ve bono ihracı yapmak için yetki aldı.

Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, tahvil ve bono ihracının bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilebileceği ve Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere uygun borçlanma araçlarının özkaynak hesaplamasına dahil edileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulunca, yurt dışında ihraç edilmek üzere, toplamda 5 milyar ABD Doları veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birden fazla seferde; Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere sahip ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da dahil olmak üzere tahvil veya bono ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır."