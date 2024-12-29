İş Bankası'ndan Beşiktaş'a sponsorluk açıklaması

Beşiktaş'ın ikinci başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel'in sponsorluk için İş Bankası ve Baba Yapı ile anlaşmaya vardıklarını duyurmasının ardından, İş Bankası ve Baba Yapı'dan açıklama geldi.

'Herhangi bir sponsorluk görüşmemiz bulunmuyor'

İş Bankası yaptığı açıklamada, "Bankamızın Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) ile arasında devam eden e-spor ve logolu kart anlaşmaları bulunmakta olup, bunun dışında herhangi bir sponsorluk görüşmemiz veya taahhüdümüz bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla" ifadelerine yer verdi.

'Sponsorluk taahhüdümüz yoktur'

Baba Yapı ise, "Baba Yapı olarak, Sayın Ahmet Nur Çebi döneminde başladığımız Beşiktaş Tekerlekli Basketbol Takımının sponsorluğuna ve sonrasında devam ettirdiğimiz desteğimizi sürdüreceğimizi bildirmek isteriz. Bunun dışında herhangi bir sponsorluk taahhüdümüz yoktur. Hangi başkan adayı seçilirse seçilsin desteğimiz Beşiktaşımıza olacaktır. 29 Aralık Pazar günü yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'nda Başkan adayları olan Sayın Serdal Adalı ve Sayın Hüseyin Yücel'e başarılar dileriz" şeklinde açıklama yaptı.