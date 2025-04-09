İş Bankası'ndan iddialara ilişkin açıklama geldi

Türkiye İş Bankası, son günlerde ortaya atılan iddialar üzerine "asılsız" diyerek, açıklamada bulundu.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran yaptığı açıklamada, "İş Bankası ile ilgili çeşitli olumsuz söylemlerle son dönemde Bankayı gündeme getirmeye yönelik yayınların Bankacılık Kanunu'na göre açıkça suç teşkil ettiğini belirterek şöyle dedi:



“Bu tür asılsız yayınların ekonomi üzerinden tüm kesimlere vereceği zarar ortadayken, gerçeğe aykırı iddialar üzerinden yapay bir kriz yaratmak uğruna İş Bankası gibi neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt bir kurumun fütursuzca gündeme getirilmesini kabul etmemiz, buna sessiz kalmamız mümkün değildir. Belirli bir dünya görüşüne sahip insanları, grupları finanse ettiğimiz, kültür ve sanat faaliyetlerimizle ve reklam benzeri yollarla çeşitli yerlere kaynak sağladığımız gibi bilinçli söylemlerle suni bir algı oluşturmaya çalışan ve Bankamızı, Bankamızın itibar ve şöhretini hedef haline getirenlerle ilgili derhal suç duyurusunda bulunduğumuzu tüm kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz”.



Yüzüncü yılını geride bırakıp ikinci yüzyılına emin ve sağlam adımlarla giren, Türkiye'nin milli sermayesi olarak üstlendiği sorumluluğun bilincini çalışmalarıyla daima ortaya koyan, faaliyetlerini mevzuata, etik kurallara ve ticari prensiplere uygun olarak yürüten Türkiye’nin en büyük özel bankası ve marka değeri en yüksek bankası olan Türkiye İş Bankası'nın titizlikle korunması gerektiğinin altını çizen Aran, “Hiç kimse, hiçbir kesim İş Bankası üzerinden, asılsız iddia ve değerlendirmelerle suni gündemler yaratmaya çalışmamalıdır. Bu çabada olan kişiler hakkında BDDK’yı da bilgilendirerek suç duyurusunda bulunmaya devam edeceğimiz bilinmelidir” dedi.