İş Bankası'ndan Kızılay'ın Elazığ kampanyasına 5 milyon TL katkı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Türk Kızılay’ın başlattığı Yardım Kampanyasına İş Bankası 5 milyon TL'lik destek geldi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından bölgede vatandaşlara destek amacıyla Kızılay yardım kampanyası başlattı. İş Bankası Grubu, kampanyaya 5 milyon TL'lik katkıda bulunduğunu açıkladı.
İş Bankası Grubu’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:
"Elazığ’da yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımızın aileleri ile dayanışmak, acılarını paylaşmak, bölgedeki yaraların hızla sarılmasına yardımcı olmak amacıyla Türk Kızılay tarafından başlatılan yardım kampanyasına Türkiye İş Bankası Grubu olarak 5 milyon Türk Lirası bağış yapılmasına karar verilmiştir.
Bir kez daha, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. "