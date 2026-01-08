İş Bankası’ndan taşıt kredisinde yeni adım: İkinci el araçlar da kapsama alındı

Türkiye İş Bankası, Anında Taşıt Kredisi ürününün kapsamını genişleterek ikinci el araç alımlarını da kredi kullanımına açtı.

Yapılan açıklamaya göre İş Bankası’nın bireysel müşterileri, hem sıfır kilometre hem de ikinci el araç alımları için mobil bankacılık uygulaması İşCep üzerinden Anında Taşıt Kredisi’ne başvuru yapabiliyor.

Dijital kanallar üzerinden sunulan krediyle, araç alım sürecinin daha hızlı ve pratik şekilde tamamlanması hedefleniyor.