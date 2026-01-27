İş Bankası’ndan uluslararası piyasalarda ilk mavi tahvil ihracı

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan “Sudaki Yaşam” odağıyla gerçekleştirilen mavi tahvil ihracından sağlanan kaynak, İş Bankası’nın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi kapsamında yer alan “Karasal ve Suya Ait Biyoçeşitliliğin Korunması” ile “Sürdürülebilir Su, Atık Su Yönetimi ve İklim Değişikliğine Uyum” başlıklarındaki projelerin finansmanında kullanılacak.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Ebru Özşuca, sürdürülebilir finans alanında bir yeniliğe daha imza atmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bankanın sürdürülebilirlik yaklaşımının uzun vadeli değer yaratma stratejisinin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Özşuca, çevresel ve sosyal etkinin finansmanın ayrılmaz bir parçası haline geldiğine dikkat çekti.

İklim değişikliğiyle mücadelede deniz ekosistemlerinin kritik rol oynadığını belirten Özşuca, “Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, denizlerin korunmasına yönelik çalışmalara uzun süredir destek veriyoruz. Ülkemizin ilk insansız su altı planörüyle yürütülen bilimsel çalışmalardan, deniz çayırları ve mercanların korunmasına uzanan pek çok projede yer alıyoruz. Mavi tahvil ihracımızla denizlerimizin ve su kaynaklarımızın korunmasına katkı sağlarken, bu alanda uluslararası yatırımcılarla iş birliğimizi de güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Tahvilin yatırımcıları arasında yer alan T Rowe Price Etki Yatırımı Başkanı Matt Lawton, İş Bankası’nın ilk mavi tahvil ihracında yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, bu yatırımın çevresel sorumluluk doğrultusunda sermayenin harekete geçirilmesine ve uzun vadeli değer üretimine katkı sunduğunu ifade etti.

Diğer yatırımcı Fidelity’nin Mavi Dönüşüm Tahvil Fonu Portföy Yöneticisi Kris Atkinson ise, mavi tahvillerin hem su ekosistemlerinin hem de karasal ekosistemlerin korunması için önemli bir finansman aracı olduğuna dikkat çekerek, sabit getirili enstrümanlar yoluyla çevresel etki yaratılabileceğine olan inançlarını bu yatırımla ortaya koyduklarını söyledi.