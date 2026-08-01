İş bulamayanlar rotayı TikTok ve YouTube'a çevirdi: Maaş yerine algoritmaya güveniyorlar

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İşten çıkarıldınız, onlarca şirkete başvurdunuz ama telefonunuz çalmıyor. Peki bir sonraki özgeçmişi göndermek yerine telefonu kameraya çevirip TikTok videosu çekmek bir çıkış yolu olabilir mi? ABD'de giderek daha fazla işsiz çalışan tam da bunu deniyor. Soğuyan iş gücü piyasasında geleneksel iş arayışından umudunu kesen bazı çalışanlar, TikTok ve YouTube'da içerik üreticiliğini tam zamanlı bir işe dönüştürmeye çalışıyor. Ancak özgürlük vadeden bu yeni çalışma biçiminde patronun yerini bu kez algoritmalar alıyor.

İşsizlik oranı yüzde 4,2

ABD'de iş gücü piyasasındaki yavaşlama, işini kaybeden çalışanların alternatif gelir kaynaklarına yönelmesinde etkili oluyor.

Haziran 2026'da tarım dışı istihdam yalnızca 57 bin kişi arttı. İşsizlik oranı yüzde 4,2 seviyesinde kalırken, 27 hafta veya daha uzun süredir işsiz olanların sayısı 1,9 milyona ulaştı.

Bu tablo, özellikle işten çıkarılan çalışanların kurumsal şirketlerdeki "iş güvencesine" bakışını değiştirmeye başladı. Bazıları yeni bir iş bulana kadar mevcut yeteneklerini, hobilerini veya sosyal medyadaki takipçi kitlesini gelir kaynağına dönüştürmeye çalışıyor.

İşten kovul, viral ol, zengin ol!

Sosyal medyada anlatılan başarı hikâyeleri genellikle oldukça basit: İşten çıkarıl, video çekmeye başla, viral ol ve bir daha arkana bakma...

Gerçekte ise içerik üreticiliğinin arkasında birikimler, faturalar, geciken marka ödemeleri, sürekli değişen algoritmalar ve "Bu ay kiramı çıkarabilecek miyim?" endişesi bulunuyor.

Penn State Üniversitesi'nden çalışma ve istihdam ilişkileri uzmanı Prof. Sarah Pilferer'e göre çalışanlar artık geleneksel bir işverenin kendilerine kalıcı güvence sağlayacağına eskisi kadar inanmıyor.

Bu durum, içerik üreticiliğinin kendi risklerine rağmen bazı çalışanların gözünde daha cazip görünmesine neden oluyor.

YouTube 3 yılda 70 milyar dolar ödedi

İçerik üreticiliğinin bir meslek olarak giderek daha görünür hale gelmesinde sektörde dönen devasa para da etkili.

YouTube verilerine göre, platformun İş Ortağı Programı'nda 3 milyondan fazla kanal bulunuyor. YouTube, üç yıllık dönemde içerik üreticilerine toplam 70 milyar dolardan fazla ödeme yaptı. Ancak bu pastadan herkes aynı payı alamıyor.

250 milyar dolarlık pazar

Goldman Sachs Research, küresel içerik üreticisi ekonomisinin büyüklüğünü 250 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Fakat içerik üreticilerinin yalnızca yüzde 4'ü yılda 100 bin doların üzerinde gelir elde ediyor. Dolayısıyla sosyal medyada görülen yüksek gelirli influencer örnekleri, sektörün tamamını yansıtmıyor.

Cornell Üniversitesi'nden Prof. Brooke Erin Duffy'ye göre insanlar genellikle sosyal medyadan belirli bir gelir elde etmeye başladıktan sonra bunu tam zamanlı işe dönüştürüyor. Bazıları ise işini kaybettikten sonra içerik üreticiliğini yeniden gelir elde etmenin bir yolu olarak görüyor.

Üstelik sponsorlu içeriklerin ve çoklu video anlaşmalarının ödemeleri aylar sürebiliyor. Bu nedenle içerik üreticileri ödeme gelene kadar birikimleriyle yaşamak zorunda kalabiliyor.

Patron gitti, algoritma geldi

İçerik üreticiliği ofis hayatından daha özgür görünse de iş güvencesi sunmuyor. Bir içerik üreticisinin geliri; TikTok, YouTube veya diğer platformların algoritmalarında yapılacak değişikliklere, topluluk kurallarına ve takipçilerin ilgisine bağlı olabiliyor.

Bugün yüz binlerce kişiye ulaşan bir hesap, yarın algoritmanın değişmesi veya takipçilerin ilgisini kaybetmesi nedeniyle aynı performansı gösteremeyebiliyor.

Duffy'nin dikkat çektiği temel sorun da burada ortaya çıkıyor. İçerik üreticiliğinde geleneksel patron ortadan kalkıyor, ancak bu kez kazancın kaderini algoritmalar ve izleyiciler belirliyor.

TikTok'ta 164 bin takipçiye ulaştı

Cynthia Huang Wang da içerik üreticiliğinin iki tarafını yaşayanlardan...

Şubat 2023'te marka pazarlama alanındaki işini kaybettikten sonra tam zamanlı içerik üretmeye başlayan Wang, TikTok'ta 164 bin takipçiye ulaştı.

Ancak Ocak 2024'te özgeçmişini güncellediğini ve yeniden geleneksel çalışma hayatına dönmeyi düşündüğünü takipçileriyle paylaştı.

Bunun en önemli nedenlerinden biri düzenli maaş ve doğum izni gibi çalışanlara sağlanan haklardı. Wang ve eşi çocuk sahibi olmayı düşünüyordu.

Buna rağmen sosyal medyanın sağladığı özgürlükten tamamen vazgeçmek istemediğini belirten Wang, her gün ofise dönmenin kendisi için seçenek olmadığını, haftada en fazla iki veya üç gün ofiste çalışabileceğini söyledi. Böylece video üretmeye de devam edebilecekti.

Markalardan 10 bin dolar kazandı

"Pot Roast's Mom" adıyla tanınan başka bir içerik üreticisi ise sağlık sigortası ve öğrenci kredileri nedeniyle mühendislik işinden ayrılmayı uzun süre erteledi. Daha sonra tam zamanlı içerik üreticiliğine geçti.

Bir yıllık dönemde Patreon üzerinden yaklaşık 30 bin dolar, marka anlaşmalarından ise yaklaşık 10 bin dolar gelir elde ettiğini açıkladı.

Ancak içerik üreticisi olmak isteyenlere yaptığı uyarı dikkat çekiciydi: Bu işe girenlerin başarısız olmaya ve çok az para kazanmaya da hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.